Fortuneo relance sa meilleure offre avec 220 € de prime à l’ouverture d’un compte bancaire

C'est reparti pour une nouvelle offre de bienvenue chez Fortuneo. La banque en ligne offre cette fois-ci jusqu'à 220 euros de prime pour tout nouveau compte souscrit dans les jours qui viennent.

Ce début d’année 2024 est très prolifique du côté des banques en ligne qui souhaitent se mettre en avant via de nouvelles offres de bienvenue. Avant ce week-end et pour encore plus de 2 semaines, c’est Fortuneo qui se met en avant avec une nouvelle offre de bienvenue limitée dans le temps permettant d’obtenir jusqu’à 220 euros via un compte avec carte.

Que propose un compte chez Fortuneo Banque ?

Aucuns frais d’ouverture et de tenue de compte

Aucuns frais sur les retraits, même à l’étranger

Carte bancaire gratuite à partir d’un paiement par mois

Jusqu’au 24 juin 2024, pour une première ouverture d’un compte bancaire avec une demande de carte Gold CB Mastercard et la première ouverture d’un Livret +, Fortuneo vous verse une prime totale de 220 euros. N’oubliez pas de saisir le code opération FTN0624.

Les avantages d’une néobanque alliés au savoir-faire d’une banque traditionnelle

La banque Fortuneo est une filiale du Crédit Mutuel, autrefois spécialisée dans les services de bourse en ligne, elle offre aujourd’hui ses services de banque en ligne depuis quasiment quinze ans. En plus de vous permettre de tenir votre compte, elle propose toute une gamme de produits bancaires : des assurances, des livrets d’épargne, des crédits immobiliers et d’autres prêts. Fortuneo reste même fidèle à ses origines en continuant à proposer un service de bourse en ligne.

Autrefois destinée à une clientèle aisée, cette banque a su devenir accessible à tous grâce à son offre d’entrée de gamme avec la Fosfo Mastercard. Mais pour ce qui est de la Gold CB Mastercard qui vous permet de toucher la prime de bienvenue de 140 euros, vous devrez justifier d’un revenu net mensuel d’au moins 1800 € pour un compte individuel et d’au moins 2 700 € pour un compte joint avec deux cartes. La carte ne vous demande d’ailleurs aucuns frais supplémentaires à partir du moment où vous l’utiliser une fois par mois.

Une application agréable à utiliser

L’application Fortuneo s’est définitivement améliorée avec les années, même s’il manque encore quelques fonctionnalités et produits accessibles depuis cette dernière. Le gain en ergonomie et en fonctionnalité est aujourd’hui largement au niveau. On peut par exemple compter sur la visualisation des transactions en direct ou encore de la création de cartes virtuelles. Pour les amateurs de gestion boursière, il est possible d’accéder en temps réel à l’actualité économique et financière grâce au portail Bourse. Enfin, la sécurité est également au cœur de l’expérience avec la possibilité de programmer la déconnexion automatique, en précisant le délai de déconnexion après inactivité, ou de se déconnecter du compte lorsque l’application passe en arrière-plan.

Fortuneo Télécharger gratuitement

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur ce que vaut Fortuneo Banque en 2024.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 220 euros ?

Lors de votre inscription, après avoir rempli un formulaire, il suffira de fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 24 juin 2024 en renseigner le code promo FTN0624. Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

150 euros sont offerts en tout pour une première ouverture d’un compte de dépôt (individuel ou joint) avec une carte bancaire Gold CB Mastercard suivie de 5 paiements réalisés au moyen de la carte souscrite dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte. Et si vous décidez d’utiliser le service de mobilité bancaire neoChange, 70 euros de plus vous seront versés sur le compte.

Les meilleures banques en ligne La meilleure banque en ligne Hello bank! 1€ par mois pendant 6 mois sur Hello Prime / Hello Prime Duo Découvrir La banque la moins chère BoursoBank (ex-Boursorama) Jusqu'à 150€ offert pour l'ouverture d'un compte Découvrir La banque la plus moderne BforBank Jusqu'a 200€ offerts + 6 mois gratuits BforZEN Découvrir Toutes les banques en ligne

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.