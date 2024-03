Pico 4 : le prix de cette alternative au Meta Quest n’a jamais été aussi bas sur Amazon

Le casque de réalité virtuelle Pico 4 est idéal pour celles et ceux qui ont un budget restreint, mais qui souhaitent tout de même tenter l'expérience de la VR. La vraie bonne nouvelle, c'est que son rapport qualité/prix, qui était déjà excellent, s'améliore en ce moment grâce à une réduction sur Amazon : sur le site, on peut ainsi le trouver à 309 euros au lieu de 429 euros.

Si les Meta Quest 2 et 3 occupent toutes les têtes, sachez que le Pico 4 n’est pas en reste. Ce modèle moins cher a repris quelques forces de son concurrent, et même l’a dépassé sur certains points, tout en étant affiché à un tarif bien plus compétitif. Si l’expérience de la VR vous tente, mais que vous n’êtes pas Crésus, vous pourrez tout à fait miser sur le Pico 4, dont le prix n’a d’ailleurs jamais été aussi bas sur Amazon grâce à une réduction de 120 euros par rapport à son prix de lancement.

Les points forts du Pico 4

Un casque confortable

Un écran bien fluide

Un prix compétitif

Lancé à 429 euros, le casque de réalité virtuelle Pico 4 est actuellement disponible à 309 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Un casque bien confortable, c’est la base

Avoir un casque de réalité virtuelle inconfortable se remarque vite et sera bien vite délaissé par son utilisateur. Le Pico 4 se montre heureusement bien plus agréable sur la tête, notamment grâce à une bonne répartition de son poids, qui se révèle même meilleure que celle du Meta Quest 2. Le casque exerce en plus une pression vraiment raisonnable sur le crâne, ce qui permet de profiter d’un meilleur confort de jeu sur la durée. Ajoutons aussi le fait que le Pico 4 est équipé d’une molette permettant de régler la pression exercée sur la tête, session après session. Autre avantage, un peu anecdotique, mais qui permet tout de même de ne pas se casser la figure ou de se cogner contre un meuble : la caméra située à l’avant, qui permet de voir lorsque vous n’êtes pas dans le monde de la VR, est en couleur et dispose d’un effet fisheye qui permet de bien calculer les distances. Enfin, sur l’avant du casque, se trouve une mousse semi-rigide qui se fait bien vite oublier.

Le casque s’accompagne par ailleurs de manettes qui ressemblent fortement à celles du Meta Quest 2, avec notamment une disposition des boutons similaire. Mais contrairement à ce qu’on trouve chez le concurrent, les manettes du Pico 4 sont munies d’arches adoptant une forme oblongue qui enserre la main de haut en bas, ce qui leur évite concrètement de s’entrechoquer et d’offrir une utilisation plus naturelle.

Un écran fluide et des graphismes qui peuvent être améliorés

Concernant ses capacités techniques, notons d’abord la présence d’un écran LCD proposant une définition de 2160 x 2160 pixels par œil, contre 1 834 x 1 920 sur le casque de Meta. Le taux de rafraîchissement peut quant à lui s’élever à 72 Hz ou 90 Hz, au choix. Si l’on voit les pixels de temps en temps, cela reste acceptable. Surtout, l’écran répond bien au doigt et à l’œil et offre une bonne fluidité. Côté performances, le Pico 4 embarque une plateforme Qualcomm XR2, équipée du processeur à huit cœurs Kryo 585 (2,84 GHz) que l’on trouve aussi dans le Meta Quest 2. Avec cette configuration, il ne faut pas s’attendre à des graphismes dernier cri, d’autant que l’affichage très près des yeux nous empêche de les ignorer.

En revanche, la qualité des graphismes peut considérablement s’améliorer si vous jouez avec un PC gaming. Vous pourrez ainsi accéder à Steam VR après avoir installé l’application Streaming Assistant sur votre ordinateur, ce qui permet d’ailleurs d’avoir une bibliothèque de jeux plus fournie. En plus, le store d’applications du Pico 4 n’est pas assez complet, ce qui nous fait encore plus apprécier le fait de pouvoir connecter le casque à un PC… D’ailleurs, précisons le fait que le Streaming depuis le PC fonctionne à la fois via Wi-Fi ou via un câble USB 3.0. Dans l’ensemble, retenez que l’immersion offerte par le Pico 4 est vraiment agréable, impression renforcée par le système audio et le système de vibrations efficace. Concernant son autonomie, le casque peut difficilement tenir plus de 3h, une durée toutefois largement suffisante quand on sait que les sessions de jeu en VR peuvent être éreintantes.

