Ce TV 4K LG QNED de 65 pouces (100 Hz) est de retour à un super prix

Le TV LG 65QNED82 dispose de la dernière technologie d'affichage de la marque qui promet notamment une belle luminosité et un meilleur rapport de contraste. Un modèle qui a bien d'autres avantages, à commencer, en ce moment, par son prix : chez Boulanger, on peut en effet trouver ce grand téléviseur à 899 euros au lieu de 1 190 euros.

Dominer le marché des TV OLED n’a pas suffi à LG, qui souhaite désormais s’imposer avec une autre technologie d’affichage, le QNED, une combinaison des technologies Quantum Dot et NanoCell. Le modèle LG 65QNED82 fait partie de cette large gamme qui promet une belle luminosité et une qualité d’image qui a de quoi concurrencer (un peu) celle offerte par l’OLED. La bonne nouvelle, c’est que l’on peut profiter de la technologie QNED sur une très grande diagonale pour un prix vraiment intéressant grâce à une grosse promotion.

Ce que propose le TV LG 65QNED82

Une dalle QNED 4K de 65 pouces rafraîchie à 100 Hz

Un processeur puissant

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K à 120 FPS

Initialement affiché à 1 190 euros, le TV LG 65QNED82 est désormais proposé à 899 euros chez Boulanger. Si vous n’avez pas besoin d’une diagonale aussi grande, sachez que la version 55 pouces coûte 699 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger.

Un combo QLED + NanoCell efficace

Comme son nom l’indique, le TV LG 65QNED82 dispose de la technologie d’image QNED, pour Quantum Dot NanoCell. Concrètement, le QNED est une combinaison entre le Quantum Dot et la technologie NanoCell de la marque, qui applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles. Des images lumineuses, des contrastes profonds, des couleurs plus éclatantes : voici, en somme, ce que promet cette technologie d’affichage, et on ne va pas s’en plaindre.

Ce modèle marque aussi des points avec sa grande dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 65 pouces, une taille qui permet de visionner ses films et séries dans les meilleures conditions et avec une bonne immersion. Cet écran prend également en charge les contenus HDR10, soit l’assurance d’images bien détaillées. En revanche, pas de Dolby Vision ici, ce qui est plutôt dommage. Cet écran embarque également le processeur Alpha7 de 6e génération, capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz et de s’occuper efficacement de la mise à l’échelle des contenus. N’oublions pas l’excellent taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui offre une belle fluidité pour tous les contenus. Côté audio, on peut compter sur une compatibilité avec le format DTS:X depuis ses deux haut-parleurs de 20 W, ce qui permet en théorie de profiter d’un son bien enveloppant et immersif. On préférera toutefois miser sur une barre de son pour avoir un rendu bien plus riche. Mention spéciale quand même pour la capacité du TV à adapter le son en fonction de l’environnement sonore de la pièce.

Un TV efficace pour le gaming

En dotant son TV de deux ports HDMI 2.1, LG a visiblement pensé aux possesseurs d’une console next-gen qui ne veulent pas faire l’impasse sur la 4K@120Hz et donc sur les parties bien fluides et visuellement bien nettes. Les ports supportent aussi le VRR, qui vient contrer les déchirures d’écran et maximiser la fluidité, ainsi que l’ALLM, qui se charge de réduire la latence. La compatibilité avec AMD FreeSync Premium est aussi de la partie.

Enfin, LG oblige, le LG 65QNED82 tourne sous le système d’exploitation webOS, interface sur laquelle on peut bien sûr trouver les plateformes de streaming et certains services musicaux. Cerise sur le gâteau, webOS version 2023 a aussi changé d’apparence et intègre désormais des Quick Cards, soit des vignettes correspondant à différentes activités (tableau de bord maison, sports, jeu, musique…), un nouvel affichage des notifications ou encore un mode d’image personnalisé. Les assistants vocaux Alexa et Google Assistant permettront de leur côté de faciliter grandement la navigation dans l’interface.

Si vous souhaitez savoir quelles références nous recommandons parmi les gammes de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV LG du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.