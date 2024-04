Honor : la nouvelle tablette concurrente de la Xiaomi Pad 6 est déjà en promotion

La Honor Pad 9 met les bouchées doubles pour réussir à rivaliser avec la tablette de Xiaomi. Elle a de bons arguments pour plaire, dont son prix qui passe déjà de 399 euros à 359 euros sur le site officiel du fabricant.

Honor a dévoilé lors du MWC de Barcelone, sa nouvelle tablette : la Honor Pad 9. Cette dernière possède une fiche technique un peu plus musclée que l’ancien modèle, et se veut plus haut de gamme tout en gardant un bon rapport qualité-prix. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle profite d’ores et déjà d’une baisse de prix intéressante en boutique officielle.

La Honor Pad 9, c’est quoi ?

Un écran de 12,1 pouces en 2,5K à 120 Hz

Une puce Qualcomm efficace : Snapdragon 6 Gen 1

La présence de la charge rapide

Commercialisée au prix de 399,99 euros, la tablette Honor Pad 9 est aujourd’hui remisée à 359,91 euros grâce au code AFRHONOR sur le site de la marque.

Un écran plus lumineux et réactif

Avec la Honor Pad 9 on est face à la recette d’une bonne tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en métallique sobre. Avec une grande ardoise de 12 pouces, la marque réussit, malgré tout, à se faire oublier avec un poids de 555 g et une épaisseur de moins de 7 millimètres. On apprécie également la présence de fines bordures pour un rapport corps/écran de 88 %.

Une fois allumée, on ne découvre toujours pas de technologie Amoled, mais bien une dalle IPS LCD de 12,1 pouces. C’est assez dommage, mais la marque a apporté une définition plus élevée pour rendre une meilleure qualité d’image. Elle affiche une définition 2,5K (2 560 × 1 600 pixels), et une luminosité est de 500 cd/m², contre 410 cd/m² sur la précédente. Ce grand écran sera satisfaisant pour consulter du contenu, surtout maintenant que son taux de rafraîchissement est à 120 Hz.

Une expérience utilisateur réussie

Propulsée par un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 couplé à 8 Go de RAM, la tablette sera à l’aise pour faire du multitâche, naviguer sur le web ou binge watcher vos séries. Si vous cherchez à beaucoup jouer sur cette tablette, par contre, elle se destine surtout à des expériences 2D et non 3D. Côté interface, pas d’Android 14, il faudra se contenter d’Android 13 avec la surcouche MagicOS 7.2.

Concernant l’autonomie, la Honor Pad 9 est un appareil que l’on peut laisser tranquille pendant de nombreux jours, et rallumer pour de longues heures de divertissement. D’après la marque, sa batterie de 8 300 mAh devrait vous permettre de regarder des vidéos durant 12 heures. Quant à la recharge, on retrouve la fonctionnalité SuperCharge 35W pour permettre de charger rapidement la batterie.

Pour comparer l’Honor Pad 9 avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant consulter notre guide des meilleures tablettes en 2024.

