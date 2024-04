De 1 499 € à 824 € : prix en chute libre pour ce TV 4K Qled Samsung 65 pouces de 2023

Envie d’un grand TV sans trop se ruiner et de bonne qualité ? C’est possible avec le modèle TQ65Q70CA 2023 de Samsung. Il est doté d’une grande dalle Qled de 65 pouces et passe de 1 499 euros à 824 euros.

Pour profiter au mieux de ses contenus favoris, opter pour un grand téléviseur est une bonne solution et ce modèle Samsung a tout pour plaire : 65 pouces, définition 4K UHD, traitements HDR, fonctions gaming et ports HDMI 2.1, etc. Et n’oublions surtout pas l’énorme promotion dont ce TV profite de 45 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Samsung TQ65Q70CATXXC

Un écran 4K QLED de 65 pouces

Compatible avec les formats HDR, OTS et Q-Symphony

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 FPS

Lancé à 1 499 euros, le téléviseur Samsung TQ65Q70CATXXC est aujourd’hui disponible en promotion à 824 euros sur le site Ubaldi.

Un écran et un affichage de grande qualité

65 pouces, c’est la taille du modèle TQ65Q70CATXXC de Samsung. Un écran de 163 centimètres dépourvu de bords sur quatre côtés, afin de profiter d’une expérience visuelle immersive. La qualité d’affichage n’est quant à elle pas mise de côté puisque la dalle profite de la technologie Qled. Résultat : c’est mieux que le LCD avec des images plus réalistes et un large panel de couleurs.

Ce modèle s’accompagne d’une résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pour profiter de vos films et de votre télévision au maximum. De plus, son processeur Quantum est capable d’upscaler les flux vidéo entrants vers la 4K tout en améliorant la partition sonore. Si on regrette l’absence du Dolby Vision, il est compatible avec de nombreux traitements HDR comme HDR10, HDR10+ et HDR HLG qui donnent une image plus contrastée et plus détaillée en augmentant la plage de luminosité.

Une smartTV aussi douée pour le gaming

Le TV de Samsung plaira aussi aux gamers et gameuses, puisqu’on trouve une connectique HDMI 2.1. Il est ainsi capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence de la technologie AMD FreeSync.

Enfin, cette SmartTV s’appuie sur l’interface TizenOS. Cet OS donne un accès direct aux principales plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ ainsi qu’une compatibilité avec les assistants Alexa, Google Assistant, Bixby, et des technologies AirPlay 2 et Chromecast. Et comme il s’agit d’un TV Samsung, il est compatible avec l’écosystème SmartThings conçu par le constructeur sud-coréen.

Afin de comparer le téléviseur de Samsung avec d’autres produits disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV 4K en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.