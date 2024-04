Moins de 450 € pour ce laptop Dell boosté par une puce Ryzen 5 série 7000 de chez AMD

Vous souhaitez changer votre vieux laptop qui tousse à chaque ouverture de navigateur, mais sans lâcher une grosse somme ? Ce Dell Inspiron 16 sera largement à même de répondre à vos exigences, d’autant plus qu’il passe de 599 euros à 449 euros.

Il est élégant, accessible et, surtout, il fait le boulot. Voici un PC portable alliant polyvalence, mobilité et endurance. Que vous soyez étudiant ou un travailleur avec un budget limité, le Dell Inspiron 16 sera adapté à votre utilisation et rentre forcément dans vos moyens. C’est d’autant plus le cas avec cette remise de 150 euros.

Les avantages du Dell Inspiron 16

Une dalle de 16 pouces en FHD+

Une puce AMD Ryzen 5 7530U + 8 Go de RAM + 1 To SSD

Une bonne connectique

En ce moment, Dell propose son modèle Inspiron 16 (Ryzen 5 7530U, 8 Go RAM et 1 To de stockage) en promotion à 449,36 euros au lieu de 599,36 euros sur la boutique officielle.

Une conception soignée et un écran du plus bel effet

En concevant son laptop, Dell est parvenu à rendre un joli produit dont le design n’est pas déplaisant. Le Dell Inspiron 16 est idéal pour le télétravail, mais aussi pour le travail en mobilité. Avec son épaisseur de 18 mm et son poids de 1,84 kg, le PC portable peut tout à fait être transporté sans difficulté.

Nous avons ici un châssis fin, classique et avec des finitions argentées du plus bel effet. À l’avant, c’est appréciable de retrouver un écran avec une grande diagonale de 16 pouces. Cette dalle LCD en définition Full HD+ (1920 × 1200 pixels) avec un traitement antireflet pour pouvoir l’utiliser en plein soleil sans avoir à plisser des yeux. Avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste, il est agréable à utiliser au quotidien, que ce soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

À l’aise sur la plupart des tâches, et pour tenir une journée

Pour encaisser les tâches du quotidien, l’Inspiron 16 est allé piocher dans le catalogue d’AMD et intègre la puce Ryzen 5 7530U couplée à 8 Go de mémoire vive. Dans les faits, il est tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé, notamment en bureautique, ou même de l’applicatif poussé. De plus, la présence d’un SSD de 1 To permet de profiter d’une large capacité de stockage, ainsi que de lancements rapides de la machine et de temps de chargement réduits. Quant à l’aspect gaming, quelques limites sont à prévoir puisque ce PC portable ne comporte qu’un chipset graphique intégré (Radeon), et non une carte graphique.

Enfin, concernant la connectique, elle est plutôt complète. Vous pourrez simultanément connecter vos différents périphériques, via un port HDMI, un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5 mm.

Il existe d’autres bonnes références sur le marché sur le même segment tarifaire, et si vous souhaitez les découvrir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros du moment.

