Bouygues Télécom vous offre du cash pour un abonnement fibre (oui, c’est vrai !)

Pour attirer de nouveaux clients qui n'auraient pas encore souscrit à ses offres fibre Bbox Must et Bbox Ultym, Bouygues Télécom leur propose du cash sous forme de carte-cadeau ou de virement. Pour la première Bbox, 35 euros sont ainsi offerts, et 70 euros pour la deuxième.

Bouygues Télécom a une place de choix sur le marché des box internet. L’opérateur français propose notamment plusieurs offres fibre, comme les Bbox Must et Bbox Ultym, qui promettent toutes les deux des débits rapides et quelques services bien pratiques en plus. Et, pour amener de nouveaux clients à souscrire à l’une de ses offres, Bouygues Télécom vient de dégainer une solution plutôt radicale : leur proposer tout simplement une somme d’argent, 35 euros ou 70 euros, sous forme de carte-cadeau ou de virement.

Que proposent les Bbox Must et Bbox Ultym ?

1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ou 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi

Un décodeur Bbox 4K ou 4K HDR

Un bouquet TV de plus de 180 chaînes

Des appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays

Actuellement, Bouygues Télécom offre 35 euros sous forme de carte-cadeau ou de virement bancaire ou Paypal via Hyperwallet pour toute souscription à l’offre Bbox Must, qui coûte 26,99 euros par mois pendant 6 mois. Le prix passe ensuite à 42,99 euros par mois. Pour toute souscription à l’offre Bbox Ultym, pour 32,99 euros par mois pendant 6 mois puis 52,99 euros par mois, l’opérateur offre 70 euros, toujours sous forme de carte-cadeau ou virement. À noter qu’un engagement d’un an est requis pour ces deux offres.

La Bbox Must : la fibre milieu de gamme

En choisissant la Bbox Must, vous aurez droit à une ligne fibre pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. Bien sûr, ces données peuvent varier fortement d’une zone à l’autre. Ce boîtier vertical, inspiré du routeur de la Bbox Ultym, inclut par ailleurs le Wi-Fi 6 depuis 2022 et se dote d’une connectique plutôt généreuse, à savoir un port ADSL/VDSL, un port Ethernet WAN Gigabit pour la Fibre FTTH, quatre ports Ethernet LAN, deux ports téléphoniques ainsi que deux ports USB 2.0. Contrairement à l’offre Bbox Ultym, l’opérateur n’a pas ajouté de répéteur Wi-Fi dans cette offre, mais vous pourrez toujours en acheter un si besoin.

Concernant l’offre TV qui accompagne cette Bbox, vous aurez droit à une Bbox 4K, qui est la première de Bouygues Télécom à proposer un affichage 4K riche en détails, en plus d’intégrer une ROM Android/Google TV entièrement customisée par Bouygues Télécom. Vous devrez bien sûr posséder un TV 4K pour pouvoir en profiter. En revanche, la box ne supporte aucune norme HDR, ce qui la rendra un peu juste pour les cinéphiles. Enfin, le boîtier met à disposition un bouquet TV de plus de 180 chaînes et replays, et ce n’est pas tout : Bouygues offre en prime 6 mois d’abonnement à Prime Video et 6 mois d’abonnement à Universal+, histoire de profiter de davantage de contenus.

Pour ce qui est de la téléphonie, l’offre Bbox Must comprend les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

La Bbox Ultym : le top du top chez Bouygues

La Bbox Ultym est la box internet la plus évoluée de la gamme chez l’opérateur. De base, le débit est fixé à un maximum de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, ce qui est déjà très satisfaisant en soi. Mais en souscrivant à l’option débit+, ce débit peut frimper à 8 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. De plus, la Bbox Ultym est équipée d’une puce compatible Wi-Fi 6E, qui apporte de meilleurs débits de connexion sans fil à Internet que le Wi-Fi 6 grâce à une bande de fréquence plus large pouvant aller jusqu’à 6 GHz. On peut en plus profiter d’une latence plus faible et d’une meilleure gestion des connexions simultanées.

Côté TV, la Bbox Ultym s’accompagne d’une Bbox 4K HDR, bien plus puissante que la Bbox 4K classique et plus adaptée pour les TV les plus modernes. Là encore, on a droit à une interface Google TV entièrement customisée aux couleurs de l’opérateur et qui promet ici une navigation bien fluide, avec un accès facile et bien clair aux applications de VOD notamment. La Bbox 4K HDR dispose d’un écran couleur de 1,95 pouce qui affiche toutes sortes d’informations bien utiles (programme en cours, enregistrement lancé…). Elle est évidemment compatible 4K HDR (HDR10, mais pas Dolby Vision cependant) et Dolby Digital+. Autrement, le contrôle du direct est assuré par une carte SD interne de 16 Go et la connectique comprend deux ports USB 2.0, un port S/PDIF, une prise antenne TNT ainsi qu’un port Ethernet 1 Gb/s. Notez aussi que tout comme la Bbox Must, l’offre Bbox Ultym donne droit à 6 mois d’abonnement à Prime Video et 6 mois d’abonnement à Universal+ offerts, mais aussi à un abonnement à Disney+ standard durant 6 mois.

Enfin, côté téléphonie, la Bbox Ultym offre les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, en Europe et en Suisse, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Pour ces deux offres, avant de passer commande, on vous conseille fortement de tester votre éligibilité pour savoir si votre domicile peut recevoir une connexion Fibre ou ADSL chez Bouygues Télécom. Pour ce faire, la plateforme dédiée de Bouygues demande simplement de rentrer votre adresse ou votre numéro fixe actuel.

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25.99€ 2 mois offerts Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.