Orange frappe fort en baissant les prix de ses 2 meilleures offres Fibre

L’opérateur Orange vient de dégainer un deal intéressant en baissant ses 2 offres Fibre : la Livebox Up et la Livebox Max à partir de 29,99 euros par mois.

Vous souhaiteriez passer à la fibre Orange, mais vous trouvez encore l’abonnement un peu cher ? C’est sans doute le bon moment de s’y mettre, car en ce moment, les prix de ses meilleures offres sont en baisse.

Ce qu’il faut retenir des offres fibre chez Orange

La Fibre jusqu’à 600 Mb/s ou 1 Gbit/s selon la box choisie

Un décodeur 4K avec 140 chaînes TV

Une ligne téléphonique avec appels vers les fixes illimités en France

En ce moment, l’offre Livebox Up Fibre chez Orange est disponible à 29,99 euros par mois pendant 6 mois, contre 33,99 euros auparavant. Après cette période, le prix passe à 51,99 euros par mois. Cette offre donne lieu à un engagement de 12 mois. On trouve également l’offre Livebox Max Fibre à 34,99 euros au lieu de 39,99 euros, pour passer ensuite à 57,99 euros.

Livebox Up Fibre, c’est quoi ?

Orange est un opérateur historique qui plaît pour sa fiabilité et son service de qualité. Avec la box Up, on a droit aurez à des débits théoriques largement suffisant pour 99 % des usages avec 600 Mb/s en envoi et 2Gb/s partagés en téléchargement. C’est l’assurance d’avoir accès aux excellentes infrastructures d’Orange pour bénéficier d’un débit constant, de télécharger très rapidement, regarder en streaming sans perte de qualité ou encore gérer votre installation domotique sans ralentissement. Pour une connexion optimale dans votre maison, cette offre inclut un répéteur (contre trois pour la Max).

La différence avec la Livebox Max ?

Avec la box Max, vous avez des débits plus importants. Elle est capable de délivrer un débité théorique pouvant aller jusqu’à 5 Gb/s. Pour cela, assurez-vous que votre logement soit éligible XGS-PON et que vous possédiez un câble réseau de catégorie 7 ou 8 pour en profiter. On regrette de pas retrouver le WiFi 7, mais la Livebox Max dispose du même réseau que sa grande sœur, à savoir le Wi-Fi 6E, ce qui est déjà excellent.

Bien entendu, comme sur la UP, une ligne téléphonique fixe vient avec cette offre, incluant les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 110 destinations à l’étranger. L’opérateur ne néglige pas non plus l’offre TV, et propose un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K.

