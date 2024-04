Ce laptop Lenovo doté d’un Ryzen 5 est l’excellent rapport qualité-prix du week-end : seulement 439 €

Qui a dit qu'il fallait forcément se ruiner pour avoir un PC portable suffisamment performant et parfait pour le travail en mobilité ? Le laptop fin et puissant Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 est par exemple proposé à un très bon prix : 439,99 euros au lieu de 549,99 euros chez Cdiscount.

Si certaines personnes en quête d’un laptop léger et puissant voudront miser sur un MacBook ou un Asus Zenbook, d’autres feront plutôt le choix d’opter pour un PC portable nettement moins cher, mais tout de même suffisamment puissant, surtout si l’on cherche une machine pour une utilisation principalement axée sur la bureautique. Les budgets restreints qui ne souhaitent pas faire trop de concessions pourront par exemple se tourner vers le Lenovo Ideapad 1 (15ALC7), qui embarque tout de même un Ryzen 5 ainsi qu’une mémoire vive et un SSD plus que généreux. Un modèle complet qui coûte actuellement moins de 500 euros.

Les points essentiels du Lenovo IdeaPad 1 15ALC7

Un châssis compact et fin

Une dalle FHD de 15,6 pouces

Combo Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affiché à 549,99 euros, le Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 est désormais proposé à 439,99 euros chez Cdiscount.

Un laptop léger facile à transporter

Les étudiants et les travailleurs nomades qui recherchent une machine légère facile à emporter devraient trouver leur compte avec le Lenovo IdeaPad 1. Ce laptop est en effet doté d’un châssis compact et particulièrement léger : il ne pèse en effet que 1,61 kg. Autant dire qu’avec ce poids plume, et l’épaisseur de de la bête qui ne dépasse pas les 18 mm, ce laptop devrait se faire discret dans le sac. D’ailleurs, cette finesse ne l’empêche pas d’être équipé d’une connectique assez fournie, composée d’un port HDMI, d’un port USB 2.0, d’un port USB 3.2, d’un port USB-C, d’un lecteur de carte SD et d’une prise jack 3,5 mm. De quoi compléter son installation avec d’autres périphériques si besoin.

Son format compact n’est pas non plus synonyme de petit écran, bien au contraire. Le Lenovo IdeaPad 1 intègre une dalle FHD de 15,6 pouces, une diagonale qui offre une large surface de travail, mais aussi et surtout un bon confort visuel et une belle qualité d’image.

Une configuration largement efficace

Malgré son prix contenu, le Lenovo IdeaPad 1 propose tout de même une configuration suffisamment efficace pour enchaîner les tâches simples quotidiennes, axées sur la bureautique. Dans ses entrailles, on trouve par exemple un processeur Ryzen 5500U à six cœurs et cadencé à 2,1 GHz (boost jusqu’à 4 GHz), ici épaulé par 16 Go de RAM. Un combo qui permet notamment de minimiser les ralentissements, y compris dans le multitâche. Un SSD de 512 Go complète le tout et apporte une dose de réactivité grâce aux lancements rapides et aux temps de chargement réduits qu’il offre.

Enfin, côté autonomie, la marque promet pas moins de 11 heures d’utilisation sur une seule charge. Mais retenez avant tout que dépendra de la nature de vos usages.

