Cet écran PC incurvé 24″ (180 Hz) de MSI est une affaire en or pour les joueurs PC avec un petit budget

Pour un joueur occasionnel avec un petit budget, l’écran MSI G24C4 E2 propose de belles caractéristiques, entre sa courbure, sa réactivité et son prix bas. Eh oui, il ne coûte pas plus de 130 euros aujourd'hui grâce à cette offre chez PC Componentes.

Pas besoin de dépenser une fortune pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. Avec son écran incurvé affichant une définition 1080p et un taux de rafraîchissement très élevé, MSI offre là une très bonne expérience en jeu pour pas trop cher avec son modèle G24C4 E2. La bonne nouvelle, c’est qu’il est encore plus abordable que d’habitude avec cette offre du jour.

Quels sont les points forts du MSI G24C4 E2 ?

Un écran incurvé de 23,6″ en FHD

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync

Habituellement proposé à 149,99 euros, l’écran PC MSI G24C4 E2 est en ce moment remisé à seulement 127,93 euros sur le site PC Componentes.

Un moniteur simple, mais immersif

Loin d’être une révolution côté design, le MSI G24C4 E2 a au moins le mérite d’être plus sobre que la plupart des références du marché. Il met en avant un look sobre et de fines bordures sur trois côtés. Mais, c’est surtout son écran incurvé qui va faire la différence. Le constructeur propose une dalle incurvée à hauteur de 1 500R, pour favoriser l’immersion en jeu et le confort visuel.

Cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle VA de 23,6 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD, mais pour son prix, on lui pardonnera cela. Dans l’ensemble, l’écran offre une bonne qualité d’image avec de bons contrastes et une large palette de couleurs.

Bien équipé pour satisfaire les gamers

Pour son tarif, le minteur G24C4 E2 de MSI délivre de belles performances pour convenir à la plupart des joueurs et des joueuses. Il est surprenant de découvrir une dalle avec un taux de rafraîchissement à 180 Hz, pour jouer dans de bonnes conditions. De plus, le temps de réponse est très bas (1 ms), ce qui permet de profiter d’un excellent temps de réaction entre ses actions et le rendu à l’écran, idéal pour faire jouer ses réflexes.

Pour parfaire le tout, cet écran MSI est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui permet d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Concrètement, cet écran PC promet une expérience de jeu fluide et sans ralentissement. Enfin, côté connectique, on retrouve deux ports HDMI, un connecteur DisplayPort et une sortie de casque audio.

