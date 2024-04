Cdiscount divise par deux le prix de ce petit chargeur Anker 25 W très pratique

On a toujours besoin d'un chargeur efficace et pas cher à transporter partout au cas où l'un de nos appareils tomberait en rade de batterie. Ça tombe bien puisque ce modèle Anker de 25 W est en promo à 9 euros contre 19 euros.

Anker s’est fait une réputation dans le domaine des accessoires pour téléphone, notamment avec ses chargeurs. Le modèle 312 déploie une puissance de charge suffisante pour faire le plein de votre smartphone, et prend peu de place pour vous accompagner durant vos déplacements. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, il coûte moins de 10 euros grâce à cette offre.

Que propose ce chargeur Anker 312 ?

Un chargeur avec une puissance de 25 W

Un format compact

Une interface USB Type-C

Au lieu d’un prix barré à 19,99 euros, le chargeur Anker 312 (25 W) se négocie en ce moment à 9,99 euros seulement sur le site Cdiscount.

Un chargeur peu encombrant

Le chargeur Anker 312 de 25 W se démarque de plusieurs de ses concurrents, c’est bel et bien au niveau de sa légèreté. Avec un poids qui n’excède pas les 65 g, ce modèle n’est pas du tout encombrant. Ajoutons à cela des dimensions vraiment réduites, et on obtient un chargeur réellement compact, que l’on peut emporter partout avec soi ou même glisser dans une poche si besoin.

Un modèle efficace pour tous les appareils

À propos de sa puissance de charge, justement, ce chargeur Anker propose 25 W. Il faudra penser à se munir d’un câble USB-C afin de pouvoir l’utiliser, puisqu’il n’est pas fourni avec le chargeur proposé ici. Une fois le câble branché, le chargeur, d’abord conçu pour les appareils Samsung, prend en charge la technologie Super Fast Charging pour faire le plein plus rapidement.

Anker ne se contente pas des appareils de la firme sud-coréenne, mais aussi d’autres références de smartphones, tablettes, comme l’iPad Pro, les iPhone ou encore les Pixel de Google. On ne va pas tous les citer, car ça en fait beaucoup. Il peut même recharger votre Nintendo Switch. Le constructeur garantit même une sécurité optimale et intègre sur le chargeur une protection contre les surcharges, les surtensions et un contrôleur de température.

