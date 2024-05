DJI Mini 3 : cet excellent drone compact devient encore plus abordable grâce à cette offre

Avec son DJI Mini 3, la marque a souhaité proposer un drone compact taillé pour celles et ceux qui débutent dans la vidéo aérienne, mais qui ont aussi un budget limité. Un drone qui présente aussi un très bon rapport qualité-prix, et que l'on trouve à moins de 300 euros aujourd'hui.

Au sein du catalogue de drones conçus par DJI, on trouve à la fois des modèles taillés pour les professionnels de la vidéo aérienne et des références abordables et plus grand public, qui se démarquent notamment par leur format compact facile à prendre en main. Le DJI Mini 3 fait partie de cette catégorie. Et s’il est moins complet sur sa version Pro, il a de solides arguments pour convaincre les vidéastes amateurs, comme sa capacité à filmer en 4K.

Les points forts du DJI Mini 3

Un drone compact

Des images filmées en 4K à 30 ips

Une bonne autonomie

Au lieu de 379 euros, le DJI Mini 3 est actuellement en promotion à seulement 299 euros sur Amazon. On le trouve aussi à 369 euros au lieu de 579 euros avec sa radiocommande et à 499 euros au lieu de 629 euros avec sa radiocommande muni d’un écran.

Un poids plume facile à manipuler

C’est son format compact et sa légèreté qui permettent au DJI Mini 3, qui porte bien son nom, de se démarquer de bien des concurrents. Ce drone pèse moins de 250 g et mesure seulement 14,8 cm de haut, 9 cm de large et 6,2 cm de profondeur lorsqu’il est replié. On veillera tout de même à ne pas le faire voler au milieu de grosses rafales de vent, son poids plume le rendant bien plus vulnérable face à ces phénomènes. Notez par ailleurs que ce poids contenu vous évite d’avoir à détenir une licence de vol (obligatoire pour les drones de plus de 250 g), mais une formation ne fait jamais de mal.

Autrement, le drone s’accompagne d’une radiocommande RC-N1 qui nécessite l’utilisation d’un téléphone en parallèle pour fonctionner et visionner les images capturées en direct sur l’application DJI Fly. Si vous préférez avoir un écran directement sur la radiocommande, vous devrez vous diriger vers le modèle accompagné d’une radiocommande RC, plus haut de gamme et donc équipée d’un écran.

Des vidéos aériennes bien détaillées

Le DJI Mini 3 a beau être bien plus abordable que sa version Pro, il est tout de même équipé de la même caméra que son grand frère. Il est ainsi doté d’un capteur CMOS de 1/1,3 pouce de 48 mégapixels et d’un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7 équivalent 24 mm. Le drone peut donc capturer des clichés en 12 mégapixels grâce au pixel binning. Et côté vidéo, c’est en 4K à 30 ips qu’il peut filmer. Certes, la version Pro fait mieux avec de la 4K à 60 ips, mais la qualité de la vidéo et la richesse des détails proposées par le DJI Mini 3 restent tout de même plus que satisfaisantes.

Le DJI Mini 3 intègre également le système de transmission O2 limité à 10 km et met à disposition plusieurs fonctions de prise de vue, comme les QuickShots (Drone, Fusée, Cercle, Spirale et Boomerang) et le mode Panorama. Les modes Timelapse et les prises de vue MasterShots, disponibles sur le DJI Mini 3 Pro, sont en revanche absents, mais les vidéastes amateurs ont déjà largement de quoi faire avec les options déjà comprises. Enfin, le DJI Mini 3 se rattrape nettement avec son autonomie : de 38 à 51 minutes de vol ici contre 34 à 47 minutes de vol pour le Pro. Avantage net pour le DJI Mini 3, donc.

Afin de comparer le DJI Mini 3 avec d’autres modèles que l’on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones du moment.

