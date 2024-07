Le Samsung Galaxy A54 est à moitié prix pour la dernière démarque des soldes

Le Samsung Galaxy A54, un smartphone milieu de gamme qui a presque tout d'un téléphone premium, sauf le prix. Ce dernier est encore plus intéressant aujourd'hui, puisqu'il passe de 499 euros au lancement à seulement 220 euros aujourd'hui.

Le Samsung Galaxy A54 fait sans conteste partie du cerclé assez fermé des smartphones proposant un excellent rapport qualité/prix. Il faut dire qu’il cumule les atouts : écran AMOLED à 120 Hz, autonomie géante, design premium… et prix contenu. S’il vous intéresse, sachez qu’il est actuellement proposé à moitié prix pour la dernière démarque des soldes.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy A54

L’écran Super AMOLED FHD+ à 120 Hz

Les deux jours d’autonomie

L’efficacité du capteur principal de 50 Mpx

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est actuellement disponible en promotion à seulement 220 euros sur AliExpress grâce au code promo FRGD30.

Un smartphone milieu de gamme aux airs de premium

Le Samsung Galaxy A54 a beau être présenté comme un smartphone milieu de gamme, sa fiche technique ressemble plutôt à celle d’un modèle premium. Son écran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces, rafraîchi à 120 Hz et bénéficiant d’une luminosité maximale de 1275 cd/m², justifie à lui seul cette affirmation.

Son dos en verre, son petit format et ses protections rassurantes (IP 68 et Gorilla Glass 5) font aussi partie de ses atouts, d’autant plus que son design ressemble à celui du S23, ce qui n’est clairement pas pour nous déplaire. Notez tout de même que le dos a tendance à prendre les traces de doigts, mais ce n’est pas non plus très perturbant.

Des performances correctes pour le prix

Côté performances, le Galaxy A54 se montre correct grâce à sa puce Exynos 1380, épaulée par 8 Go de RAM. Si elle n’est pas assez puissante pour jouer à des jeux 3D gourmands avec des graphismes poussés à leur maximum, elle garantit tout de même une bonne fluidité pour les tâches classiques et un minimum de ralentissements.

Le Samsung Galaxy A54 intègre par ailleurs la dernière mouture de l’interface de la marque, One UI 5.1 (Android 13), et profite de ce qui se fait de mieux en matière de suivi logiciel sur Android puisqu’il bénéficie de quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patch de sécurité. Côté photo, retenons avant tout le capteur principal de 50 Mpx qui promet une colorimétrie bien flatteuse. Enfin, n’oublions pas l’autonomie géante de ce smartphone qui est capable de tenir deux journées sans souci avec un usage modéré.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A54.

