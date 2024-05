Cette batterie externe Samsung bradée à moins de 10 € sur Amazon va en ravir plus d’un

Il n'est pas rare de retrouver des batteries externes du constructeur sud-coréen en promotion. En ce moment, celle d'une capacité de 10 000 mAh passe de 49 euros à seulement 8 euros !

Si les smartphones sont mieux loti côté autonomie, et dont certains sont compatibles avec une bonne puissance de charge, opter pour une batterie externe reste une bonne solution. Ces accessoires sont toujours intéressants pour éviter de tomber en rade de batterie avec votre téléphone lorsque vous n’êtes pas à proximité d’une prise. Si vous êtes à la recherche d’une batterie, sachez qu’en ce moment, celle de Samsung avec une capacité de 10 000 mAh coûte moins de 10 euros.

Les atouts de la batterie externe Samsung

Une batterie compacte, facile à transporter

Avec une capacité de 10 000 mAh

Compatible avec charge rapide 25 W

Vendue à 49,90 euros sur le site de la marque, la batterie externe Samsung 10 000 mAh (25 W) se trouve actuellement à 28,15 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR de 20 euros, elle revient à 8,15 euros seulement.

Une batterie qui sait se faire discrète

Pratique si vous êtes régulièrement en déplacement, cette batterie externe Samsung ne pèse que 210 g et ne mesure que 14 cm sur 7 cm. Pas plus gros qu’un smartphone, ce gabarit est suffisamment compact pour trimballer la batterie avec vous facilement. Esthétiquement, elle met l’accent sur la sobriété, d’autant plus avec un revêtement beige passe-partout.

Elle sera surtout d’une grande aide si aucune prise n’est à portée de main. Cette batterie propose pas moins de 10 000 mAh pour recharger tous vos appareils. D’après la marque, elle permet de recharger par deux fois entièrement un smartphone.

Les appareils Samsung privilégié

Le point fort de cet accessoire vient de son système de recharge d’une puissance de 25 W. La marque met tout de même en avant son propre matériel, tandis que la charge reste bloquée à 15 W pour les appareils des autres marques.

Concernant la connectique, on y trouve deux ports USB-C, vous pouvez ainsi recharger jusqu’à deux appareils en même temps, mais il faut s’attendre à ce que la puissance maximale soit partagée.

Pour découvrir les autres références qui existent sur le marché, nous vous invitons alors à consulter notre comparatif des différentes batteries externes pour smartphones Android et iPhone.

