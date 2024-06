Cette batterie externe de 140 W bradée à -33 % peut recharger 5 fois un iPhone

La batterie externe portable Anker 737, qui délivre une puissance de 140 W et qui est dotée d'une capacité de 24 000 mAh, est une alliée idéale pour recharger rapidement, et même plusieurs fois, vos appareils. Un petit objet puissant dont le prix de base est assez élevé pour ce type de produit. Une réduction permet de faire passer son prix de 149 euros à 99 euros sur Amazon.

Face aux chargeurs secteur rapides et aux smartphones endurants, les batteries externes n’ont toujours pas dit leur dernier mot et s’avèrent bien utiles dans certains cas. Surtout quand elles disposent d’une capacité généreuse et d’une grosse puissance de charge, à l’image de l’Anker 737. Ce petit bloc robuste est en effet si performant qu’il parvient à regarder cinq fois un iPhone 13 ou un Galaxy S22 un peu plus de quatre fois. Bref, un outil qui peut vite devenir indispensable et que l’on trouve heureusement bien moins cher grâce à une réduction de 50 euros.

Les points essentiels de la batterie externe Anker 737

Une capacité de 24 000 mAh

Une puissance de charge de 140 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Initialement affiché à 149,99 euros, la batterie externe Anker 737 est actuellement proposé à 99,99 euros sur Amazon.

Une batterie pas si compacte, mais avec une capacité record

La batterie externe Anker 737 se présente sous la forme d’un petit bloc rectangulaire assez épais, qui n’est donc pas si compact que cela à première vue comparé à d’autres batteries externes classiques. Mais quand on apprend qu’elle est dotée d’une capacité record de 24 000 mAh, on se dit qu’elle aurait pu être bien plus massive, et ce n’est pas le cas. Et si cette batterie parvient à renfermer une telle capacité tout en ne pesant pas 10 kg, c’est grâce à la technologie GaN (nitrure de gallium), introduite en 2018 dans les premiers produits Anker. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs et batteries, est plus efficace, et surtout, il chauffe beaucoup moins que le silicium. On peut donc installer bien plus de composants côte à côte et les inclure dans un espace plus restreint. Ainsi, on profite d’une puissance accrue, mais dans une taille réduite.

Autrement, la batterie externe Anker 737 est dotée de trois ports, deux USB-C et un USB-A. Sa petite originalité ? Son mini écran présent sur sa façade et qui affiche plusieurs paramètres, comme la batterie restante et la durée de recharge pour chaque appareil branché.

Recharger plusieurs fois nos appareils

Avec sa capacité de 24 000 mAh, la batterie externe Anker 737 est capable de recharger un iPhone 13 cinq fois, un Galaxy S22 quatre fois, un MacBook Air 2020 (M1) un peu plus d’une fois ou encore un iPad Pro 12,9 (2021) un peu plus d’une fois aussi. En outre, elle peut délivrer une puissance de charge considérable de 140 W, puissance qui utilise la technologie Power Delivery 3.1. La batterie peut par ailleurs fournir une charge bidirectionnelle pour se recharger rapidement.

Retenez tout de même que pour atteindre les 140 W, vous devrez utiliser un câble prenant en charge le Power Delivery 3.1 et un appareil prenant en charge l’entrée PD 3.1, comme le MacBook Pro 2021 16″ par exemple. Sachez aussi que les 140 W pourront être atteints uniquement si l’un des deux ports USB-C est utilisé. Il sera ainsi possible de recharger un MacBook Pro 16 à 50 % en 30 minutes seulement, selon la marque. Autrement, si vous branchez un appareil sur l’un des deux ports USB-C et un appareil sur le port USB-A en même temps, la puissance de charge sera distribuée comme suit : 100 W maximum sur l’USB-C et 18 W max sur le port USB-A. Si les trois ports sont sollicités, les ports USB-C auront une puissance de 122 W max et le port USB-A une puissance de 18 W max.

Afin de comparer l’Anker 737 avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures batteries externes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.