Cette batterie externe de 20 000 mAh (130 W) en promotion pour les soldes peut recharger 4 fois un iPhone 15 Pro

Avec sa capacité de 20 000 mAh et sa puissance de 130 W, la batterie externe Ugreen Nexode peut être une véritable aide au quotidien pour recharger, plusieurs fois si nécessaire, nos appareils. Un petit appareil bien utile que l'on trouve, pendant les soldes d'été, à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros sur Amazon.

Malgré l’avènement des chargeurs rapides et smartphones endurants, les batteries externes restent encore aujourd’hui très utiles dans certains cas, comme lorsqu’on est en déplacement ou qu’aucune prise n’est à proximité. Elles nous aident bien, surtout quand elles sont dotées d’une capacité généreuse et d’une grosse puissance de charge, à l’image du modèle Ugreen Nexode de 20 000 mAh, qui peut, selon la marque, recharger quatre fois un iPhone 15 Pro. Un appareil largement recommandable, donc, et que l’on trouve à un très bon prix sur Amazon pendant les soldes.

Ce que propose cette batterie externe Ugreen Nexode

Une capacité de 20 000 mAh

Une puissance de charge de 130 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Un écran pratique

Initialement affichée à 99,99 euros, puis réduite à 73,67 euros, la batterie externe Ugreen Nexode 20 000 mAh peut actuellement vous revenir à 69,99 euros sur Amazon grâce au coupon de 5 % à sélectionner avant de glisser le produit dans le panier.

Un bloc rectangulaire avec un écran bien pratique

La batterie externe Ugreen Nexode se présente sous la forme d’un bloc rectangulaire assez épais, mais qui tient très bien dans la main, d’autant plus qu’il ne pèse que 480 g, ce qui est tout à fait convenable, même si elle rentrera difficilement dans une poche. Le principal atout de ce design reste toutefois cet écran TFT sur la façade qui affiche le niveau de la batterie, le courant et la tension en temps réel, ainsi que la puissance des différents ports.

En parlant des ports, justement, on a droit ici à deux ports USB-C et à un port USB-A. Il est donc possible de recharger trois appareils simultanément, mais la puissance de charge sera dans ce cas distribuée entre les trois ports. On préfère donc recharger un appareil à la fois pour gagner du temps.

Une puissance non négligeable

Cette batterie externe dispose d’une capacité de 20 000 mAh, ce qui lui permet, selon la marque, de recharger un MacBook Air M2 15 un peu plus d’une fois, un iPhone 15 Pro jusqu’à 4,5 fois ou encore une Nintendo Switch jusqu’à 3,4 fois. Elle peut en outre délivrer une puissance de charge considérable de 130 W. Pour recharger votre ordinateur portable ou votre smartphone le plus rapidement possible, il faudra le brancher sur le premier port USB-C, qui offre une charge rapide de sortie de 100 W maximum.

Le second port USB-C délivre quant à lui 30 W, contre 22,5 W pour le port USB-A. Notez que si vous branchez un appareil sur le deuxième port USB-C et un autre, en même temps, sur le port USB-A, la puissance de charge globale s’élèvera à 15 W. La batterie externe Ugreen Nexode est par ailleurs conforme aux protocoles de charge Power Delivery et Quick Charge 3.0. Pour la recharger, vous pourrez le faire avec un chargeur de 65 W et même plus : la power bank sera ainsi complètement rechargée en 2 heures. Attention, ce chargeur n’est pas fourni ici.

