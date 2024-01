La batterie externe (10 000 mAh) de Xiaomi est à moitié prix pendant les soldes

Pour éviter de tomber en rade de batterie avec votre téléphone, prendre une batterie externe est la solution. Le modèle de Xiaomi avec 10 000 mAh de capacité est une solution efficace et pratique au quotidien. De plus, elle coûte moins de 10 euros en ce moment.

De nos jours, les smartphones sont de plus en plus endurants côté autonomie, et bénéficient même de chargeur rapide. Pourtant, les batteries externes sont toujours intéressantes, surtout lorsqu’on n’est pas à proximité d’une prise. Si vous en procurez une vous intéresse, sachez que durant les soldes, celle de Xiaomi avec 10 000 mAh est à moitié prix.

Les avantages de la Xiaomi Redmi Power Bank

Une batterie externe fine et légère

Avec une capacité de 10 000 mAh

Deux ports USB-A, un port USB-C et un port micro-USB

Habituellement à 19,99 euros, la batterie externe Xiaomi Redmi Power Bank de 10 000 mAh s’affiche à un prix plus doux durant les soldes : 9,99 euros sur le site du constructeur.

Une batterie simple et pratique

Pas plus gros qu’un smartphone, le gabarit de la batterie externe de Xiaomi est compact. Avec une épaisseur de 1,5 cm, elle peut se ranger facilement dans une poche. Cet accessoire est aussi soigné, avec un aspect à la fois sobre et robuste, il parvient à se fondre dans son environnement. De plus, de multiples protections préviennent les risques de surcharge, de surchauffe, de surtension ou encore les courts-circuits.

Si vous aviez des doutes à cause de son format et bien n’ayez crainte, car elle dispose d’un accumulateur de 10 000 mAh. Avec une telle capacité, elle est capable de recharger en moyenne un smartphone de 0 à 100 % deux fois. Elle ne fonctionne pas seulement avec les smartphones de Xiaomi, mais aussi avec les modèles d’autres constructeurs et même les iPhone d’Apple. Vous pouvez très bien y brancher d’autres appareils comme un bracelet connecté, des écouteurs sans fil ou une montre connectée.

Elle convient à tout type d’appareils

Xiaomi intègre sur sa batterie externe deux ports USB-A ainsi qu’un port USB-C et un port micro-USB. Elle se montre ainsi polyvalente et peut répondre à tous les besoins, que ce soit pour recharger deux appareils en même temps ou encore recharger la batterie externe elle-même. La firme chinoise ne donne aucune précision quant à la puissance de recharge, mais on peut l’estimer aux alentours de 20 W, à l’instar des batteries externes d’entrée de gamme du constructeur.

Avec une puissance de sortie de 5,1 V/2,6 A, la Xiaomi Redmi Power Bank convient à quasiment tous les types d’appareils, même aux plus petits accessoires. D’après la marque, il est possible d’associer le Mi Portable Fan, un mini-ventilateur portable (même si ce n’est pas la saison), ou le Mi LED Portable Lamp, une mini lampe de poche pour un éclairage d’appoint.

