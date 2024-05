À -32 %, ce laptop gamer avec RTX 4050 va ravir les joueurs aux budgets serrés

Les RTX 5000 sont déjà attendues, mais l'heure est encore aux RTX 4000, ces cartes graphiques sont pour le moment les plus puissantes, les plus efficientes, mais aussi les plus chères. Les gamers aux budgets modestes peuvent avoir du mal à obtenir une configuration équipée d'une RTX 4000, sauf en ce moment, car le Gigabyte G5 avec une RTX 4050 et un Intel Core i5 de 12ᵉ génération est remisé à 749,99 euros chez Rue du Commerce.

Pour les personnes passionnées de gaming mais disposant de moyens limités, il existe des configurations moins chères que ce que l’on trouve d’ordinaire et même encore plus intéressantes grâce aux promotions. C’est le cas de ce PC portable Gigabyte embarquant une RTX 4050 et un processeur Intel Core i5 de 12e génération. Ce n’est certes pas la configuration la plus puissante du marché, mais elle suffit amplement pour faire tourner les derniers jeux AAA et est actuellement disponible à 749,99 euros chez Rue du Commerce.

Le Gigabyte G5 MF-E2FR333SD en quelques points

Un écran IPS-LCD en FHD rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4050 avec un Intel Core i5 de 12e génération

Des dimensions plutôt fines pour un laptop gamer

Au lieu d’un prix barré de 1 099,99 euros, le Gigabyte G5 MF-E2FR333SD est maintenant disponible en promotion à 749,99 euros chez Rue du Commerce.

Un laptop gamer plus modeste, mais très fluide

Lorsqu’il est question de PC portables gamer, on a souvent en tête des machines très voyantes, très épaisses et très colorées à cause d’un rétroéclairage qui ne les laisse pas passer inaperçues. Rien de tout ça avec ce Gigabyte G5 qui arbore un design sobre et un châssis plus léger que la majorité des autres laptops gamer avec un poids inférieur à 2 kg. La connectique est de plus complète avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un mini-DisplayPort, un lecteur de carte microSD, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

Le Gigabyte G5 est également doté d’un écran de 15,6 pouces qui, s’il paraît classique au premier abord, est suffisant pour apprécier comme il se doit. Il s’agit plus précisément d’une dalle IPS-LCD qui confère des angles de vision ouverts et une bonne restitution des couleurs, le genre de technologie d’affichage prisée par les gamers. Elle est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et profite d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui prodigue une fluidité irréprochable et permet de ne rien manquer de l’action.

L’entrée de gamme des RTX 4000 en son cœur

Pour carte graphique, ce Gigabyte G5 MF-E2FR333SD se dote de l’entrée de gamme de la série des RTX 4000, la RTX 4050. De manière générale, cette dernière propose des performances un poil plus élevées que la RTX 3060. Cette carte graphique est capable de lancer tous les derniers jeux AAA en 1080p, mais il faut reconnaître qu’elle est plus limitée avec d’une part une VRAM de seulement 6 Go et un TDP de seulement 75 W de l’autre. Il est possible d’avoir recours au ray-tracing et au DLSS 3 pour rehausser l’expérience, mais cela pourrait être au détriment des FPS.

Avec cette carte graphique, le Gigabyte G5 MF-E2FR333SD embarque un processeur Intel Core i5-12500H. S’il appartient à l’avant-avant-dernière génération des processeurs Intel, il tient encore la route avec ses 12 cœurs capables d’atteindre une cadence de 4,5 GHz en mode turbo boost. Il est épaulé par 8 Go de RAM DDR4 et par une puce graphique Intel Iris Xe pour gérer les tâches graphiques légères. On retrouve enfin un SSD NVMe en interface PCIe 4.0 de 512 Go, une batterie de 54 Wh qui doit assurer quelques heures d’autonomie, mais pas d’OS. Investir dans une clé ou une licence d’exploitation est donc nécessaire pour profiter pleinement de ce laptop.

Afin de comparer le Gigabyte G5 MF-E2FR333SD avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.