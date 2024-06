JBL Partybox 110 : cette enceinte idéale pour animer vos soirées perd 100 € de son prix

La JBL Partybox 110 est l’enceinte idéale pour vos soirées. Ses qualités acoustiques sont excellentes et pour en profiter, cela vous coûtera 100 euros de moins que d’habitude grâce à cette offre sur le site Conforma.

JBL compte un bon nombre d’équipements audio dont ses enceintes Bluetooth portables avec ses gammes Flip, Charge et Boombox. La firme américaine propose même une gamme d’enceintes festives sous le nom « PartyBox ». Que vous soyez à la maison ou à l’extérieur, la PartyBox 110 vous en met plein les oreilles, mais aussi plein les yeux avec son système d’éclairage dynamique. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, elle coûte 100 euros de moins en ce moment.

Les éléments clés de la JBL Partybox 110

Une enceinte endurante et robuste

Une puissance de 160 W

Avec des jeux de lumières dynamiques et personnalisable

Avec un prix barré à 399,99 euros, l’enceinte JBL Partybox 110 est dorénavant remisée à 299,99 euros sur le site Conforama.

Une enceinte qui en impose

La JBL Partybox 110 est plutôt imposante, avec 56 cm de hauteur pour 29 cm de largeur et 30 cm de profondeur environ. Elle pèse en outre 10 kg, ce qui empêche de la transporter aussi facilement que les enceintes nomades de la marque. Elle dispose tout de même d’une poignée au sommet pour être transportée plus facilement, mais ne dispose pas de roulettes au sol, comme certaines de la gamme.

On apprécie la présence de la certification IPX4. De ce fait, l’enceinte peut sans crainte être posée au bord de la piscine où elle résiste aux éclaboussures, mais pas à l’immersion. Avec sa compatibilité avec le Bluetooth et la fonction True Wireless Stereo, il est possible de la synchroniser avec une deuxième enceinte pour profiter d’un son deux fois plus puissant ou sur une zone plus étendue. À l’arrière, vous pourrez y brancher un micro ou une guitare. On trouve également une prise jack 3.5 mm et à un port USB-A capable de lire les fichiers MP3, WAV et WMA.

Surtout au niveau sonore

Son gros gabarit lui permet aussi d’envoyer du gros son pendant les soirées. Elle est capable de délivrer une puissance jusqu’à 160 W en RMS. De quoi faire vibrer les grands espaces et d’animer vos soirées. La JBL est capable de produire un volume sonore impressionnant, que ce soit en intérieur et en extérieur.

D’ailleurs, elle est aussi capable de produire des effets de lumière, dont les couleurs se synchronise au rythme de la musique, ou bien peuvent être personnalisé. C’est une expérience audiovisuelle unique et immersive. Enfin, grâce à une autonomie annoncée de 12 heures, la PartyBox 110 est assez endurante pour prolonger la fête toute la nuit.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que cette enceinte signée JBL, voici notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth du moment.

