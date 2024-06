Avec cette nouvelle offre, le Samsung 980 Pro 2 To devient le SSD au meilleur rapport Go/prix pour PS5 et PC

Après des prix exceptionnellement bas la première moitié de 2023, les prix des SSD sont repartis à la hausse et ce n'est pas la faute de l'inflation cette fois ! Malgré la flambée, il est encore possible de faire de bonnes affaires, comme sur le Samsung 980 Pro de 2 To qui est actuellement proposé à 139,99 euros chez Cdiscount, au lieu d'un prix moyen de 200 euros.

Depuis quasiment une année, le marché des SSD connaît une envolée des prix sans précédent à cause d’une demande plus forte d’un côté et un ralentissement de la production de puces NAND de l’autre. Sachant que la Chine et Taïwan sont des acteurs majeurs dans la production de ces composants, les incertitudes sur l’évolution du marché demeurent à cause des tensions géopolitiques. Mais il reste possible de faire de bonnes affaires même si les prix sont moins intéressants qu’autrefois.

Le Samsung 980 Pro en bref

Un SSD avec grande capacité de stockage : 2 To

Un débit de lecture s’élevant à 7 000 Mo/s

Totalement compatible avec la PS5

Vendu habituellement autour de 200 euros, le Samsung 980 Pro (2 To) est maintenant disponible en promotion à 139,99 euros chez Cdiscount.

Un SSD depuis longtemps recommandé pour la PS5

Sorti il y a quasiment quatre ans, le Samsung 980 Pro est un SSD NVMe que l’on peut recommander les yeux fermés, particulièrement lorsqu’il s’agit d’augmenter le stockage de sa PS5. Avec son format M.2, il rentre facilement dans le slot prévu à cet effet et grâce à une capacité de 2 To, il y a de quoi faire pour agrandir sa ludothèque. Celles et ceux attendant avec impatience la sortie de GTA 6 pourraient y voir un bon investissement. Mais avant ça, il faut savoir comment installer un SSD dans sa PS5 et ce tuto est justement là pour ça.

Il faut cependant prendre en compte que ce SSD est fourni sans dissipateur thermique, ce qui est indispensable si on souhaite l’utiliser dans une PS5. Cet accessoire se trouve facilement sur les sites d’e-commerce pour un prix moyen d’une dizaine d’euros. Le dissipateur thermique permet d’évacuer plus facilement la chaleur à laquelle le SSD est soumis à l’intérieur de la console afin qu’il conserve des performances stables sur la longue durée. A contrario, l’étranglement thermique entraîne une baisse de performances afin de limiter la chauffe.

Aussi performant et fiable dans un PC

Si le Samsung 980 Pro est parfaitement compatible avec la PS5, c’est aussi grâce à ses débits qui s’élèvent à 7 000 Mo/s en lecture et à 5 100 Mo/s en écriture, ce qui donne dans la pratique des temps de chargement quasi-instantanés. Ces performances sont aussi utiles dans un PC haut de gamme, le Samsung 980 Pro peut exécuter des programmes à grande vitesse et transférer une énorme quantité de données en une poignée de secondes. Ce qui est bienvenu pour les configurations dédiées au gaming ou à d’autres tâches complexes.

Quand bien même le Samsung 980 Pro n’est pas le SSD le plus endurant du marché, il profite d’une longue durée de vie avec une endurance de 1 200 TBW pour cette version de 2 To. En clair, le 980 Pro commence à dysfonctionner après avoir écrit 1 200 To de données, ce qui peut prendre beaucoup de temps. En plus de cette durée de vie estimée, le constructeur sud-coréen délivre une garantie de cinq ans, histoire d’avoir l’esprit tranquille lors des premières années d’utilisation de ce SSD.

Afin de comparer le Samsung 980 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 et disques durs externes pour la PS5.

