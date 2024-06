Le nouveau Huawei MateBook 14 sous Intel Core Ultra 7 perd 230 € avec notre code exclusif

Entre sa légèreté et sa finesse, sa puissance et son écran Oled de qualité, le Huawei MateBook 14 pourrait bien être l'ultrabook qu'il vous faut. Et grâce à notre code promo exclusif, ce nouvel ultrabook revient à 1 169 euros au lieu de 1 399 euros.

Huawei a dévoilé de nouveaux produits côté PC portables, comme le MateBook 14. Le constructeur délivre une machine ultrafine, pour plaire aux utilisateurs nomades, sans sacrifier pour autant la puissance. Avec un Intel Core Ultra 7 155H de dernière génération sous le capot, le MateBook 14 encaisse sans soucis les tâches les plus gourmandes tout en étant endurant. Il remplit les cases qu’on attend d’un bon ultrabook et coûte aujourd’hui 230 euros de moins grâce à notre code promo exclusif.

Les avantages du Huawei MateBook 14

Un format compact, avec un écran Oled tactile en 2,8K

Une config musclée : Ultra 7 155H avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Une autonomie généreuse

Lancé à 1 399,99 euros, le Huawei MateBook 14 s’affiche désormais à 1 299,99 euros sur le site de la marque, mais grâce à notre code promo exclusif A10FRANDROID, le PC portable revient à 1 169 euros.

Notre code promo permet également de baisser le prix du Huawei MateBook Pro X, un laptop pesant moins d’un kilo et boosté à l’Intel Core Ultra 9 cette fois-ci. Il passe ainsi de 2 499 euros à 2 249 euros.

Un écran qui en met plein la vue

Asus est le premier constructeur à avoir introduit des écrans Oled sur ces ordinateurs portables, et certaines marques ont suivi le pas, comme c’est le cas de Huawei avec son nouveau MateBook 14. Ce modèle accueille une dalle Oled de 14,2 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Avec un rapport écran/corps de 91 %, il offre une vision plus large, parfait pour du multifenêtre. Cet écran est aussi tactile et possède un taux de rafraîchissement qui monte à 120 Hz pour profiter d’une dalle réactive. Il est même possible de l’utiliser avec un stylet.

Fidèle à la réputation de la gamme, les finitions du MateBook 14 sont impeccables. On l’apprécie aussi pour son format compact et sa finesse. Sa conception arrondie laisse croire que la firme chinoise s’est inspiré des MacBook la marque à la Pomme, et propose un châssis d’une épaisseur à 14,5 mm pour 1,31 kg sur la balance. De quoi emporter l’ordinateur portable sans effort où que vous alliez. Et, il arrive même à offrir une connectique assez complète avec deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C, un port HDMI et une prise jack.

Une machine bien équipée sous le capot

Sur la partie performance, le MateBook 14 s’appuie sur la toute dernière génération de processeurs Intel avec une nouvelle architecture hybride Meteor Lake qui confère plus de puissance, notamment sur la partie graphique. Il intègre un Core Ultra 7 155H avec 16 Go de RAM pour faire du multitâche à foison sans accroc. Les tâches comme la navigation web, le montage photo ou vidéo, ou encore le visionnage de séries et de films se feront dans les meilleures conditions et avec suffisamment de réactivité et de fluidité.

Pour ce qui est du stockage, le laptop de Huawei utilise un SSD NVMe de 1 To capable de stocker une grande quantité de fichiers et de logiciels, tout en offrant une belle réactivité avec des lancements rapides et des temps de chargement réduits. Enfin, équipé d’une batterie de 70 Wh, le PC portable offre autonomie de 19 heures d’après Huawei et avec son chargeur 90 w, il récupéra de la batterie en peu de temps.

Si vous souhaitez comparer le laptop de Huawei avec d’autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

