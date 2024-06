600 € de réduction sur ce HP Omen 16, une machine de guerre avec RTX 4080 et écran en QHD 240 Hz

Même lorsqu'il s'agit d'une configuration avec une carte graphique d'entrée de gamme comme une RTX 4050, un PC portable gamer demande un sacré investissement, alors ne parlons pas de celles avec une RTX 4080 ou une RTX 4090. Toutefois, même ces dernières profitent de temps à autre d'une promotion, comme ce HP Omen 16-wf0143nf avec RTX 4080 disponible à 1 899 euros au lieu de 2 499 euros chez Boulanger.

Les PC portables gamer avec une RTX 4000 sont en principe capables de faire tourner n’importe quel jeu AAA dans une résolution plus ou moins élevée. Il y a des configurations pour tous les budgets à partir d’environ 1 000 euros, mais pour les personnes qui ne regardent pas à la dépense et qui veulent profiter d’un max de performances, autant se diriger directement vers les machines équipées des cartes graphiques les plus puissantes. Comme ce HP Omen 16-wf0143nf avec une RTX 4080 et qui profite de 600 euros de réduction chez Boulanger.

Le HP Omen 16-wf0143nf en quelques points

Une écran de 16 pouces en QHD et rafraîchi à 240 Hz

Un combo RTX 4080 + Intel Core i7-13700HX

1 To de stockage + 32 Go de RAM DDR5

Au lieu d’un prix barré de 2 499 euros, le HP Omen 16-wf0143nf est maintenant disponible en promotion à 1 899 euros chez Boulanger grâce à une réduction de 500 euros et à un bonus reprise de 100 euros.

Le top des laptops HP Omen

Pour moins de 2 000 euros, ce HP Omen propose les performances d’une RTX 4080, ce qui en fait un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, mais voyons d’abord de quoi il est fait. À l’instar des autres HP Omen, celui-ci affiche un design relativement sobre, le rétroéclairage RGB du clavier et la connectique située à l’arrière lui donnent une touche gamer discrète. D’ailleurs, cette connectique se compose de deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

On monte en gamme du côté de l’écran de 16 pouces qui se dote pour commencer d’une dalle IPS-LCD, cette technologie d’affichage est la plus recherchée par les gamers, car elle confère des angles de vision ouverts et une bonne restitution des couleurs, 100 % de la gamme sRGB dans ce cas-ci. On retrouve également une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) ainsi qu’un incroyable taux de rafraîchissement de 240 Hz pour profiter de la meilleure fluidité possible.

Une vraie machine de guerre !

Avec une RTX 4080 dans le ventre, le HP Omen 16-wf0143nf est un véritable foudre de guerre. Cette carte graphique haut de gamme est capable de faire tourner les derniers jeux AAA en 1440p, et même en 4K si possible, à plus de 60 FPS et tout en profitant du ray-tracing et du DLSS 3.0. La RTX 4080 est la meilleure carte graphique grand public, d’autant plus que sa consommation électrique est maîtrisée. La RTX 4090 se situe un cran au-dessus encore, mais est plus privilégiée dans un usage professionnel et le minage de bitcoins.

Avec la RTX 4080, le HP Omen 16-wf0143nf s’appuie sur un processeur Intel Core i7-13700HX qui est doté de 16 cœurs et qui peut atteindre une cadence de 5 GHz en mode turbo boost. Il est notamment assisté par 32 Go de RAM DDR5 tandis que le stockage et le lancement des applications repose sur un SSD PCIe 4.0 de 1 To. Le tout permet de profiter d’excellentes performances dans tous les usages, faisant de ce HP Omen un laptop polyvalent. Le seul hic serait au niveau de l’autonomie, avec toute cette puissance requise, la batterie de 83 Wh s’épuise au bout d’une poignée d’heures.

