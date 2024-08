À seulement 219 €, le DJI Mini SE 2 devient le petit drone de loisir le moins cher du moment

Léger, facile à transporter et à mettre en route, le DJI Mini SE 2 est un drone qui a de bons arguments pour vous laisser tenter par la vidéo aérienne. Aujourd’hui, il revient à 219 euros seulement au lieu de 389 euros chez la Fnac.

DJI MINI SE 2

Si l’envie de vous offrir un drone de la marque DJI vous tente, le Mini 2 SE est un bon candidat. C’est un drone léger offrant des images de bonne qualité, et avec des vols automatiques bien pratiques pour immortaliser vos moments. Pour les utilisateurs débutants, c’est le moment où jamais. Aujourd’hui, il coûte près de 220 euros de moins.

Les points forts du DJI Mini 2 SE

Un drone qui tient dans la main, facile à transporter

Capable de filmer en définition 2,7 K

Des fonctionnalités intelligentes pour améliorer l’expérience de vols

Au lancement à 389 euros, puis réduit à 279,99 euros, le drone DJI Mini 2 SE est aujourd’hui disponible en promotion à 219,99 euros sur le site de la Fnac.

Un drone léger limité

Le DJI Mini 2 SE vise la compacité qui se vante même de tenir dans le creux de la main une fois replié. Il est aussi léger, avec ses 246 g, il est facile à transporter, et se glisser dans un sac à dos sans problème.

Il est avant tout pensé pour les utilisateurs débutants en quête d’un produit accessible pour se faire la main. Ce modèle abordable fait des compromis prévisibles sur le temps de vol. L’appareil se limite à un temps de vol maximal de 31 minutes, et ce chiffre est amené à varier en fonction des modes utilisés.

Une bonne expérience en vol pour les amateurs

Il est tout de même capable de capturer des vidéos jusqu’en 2,7K à 30 fps, et de prendre des photos en 12 Mpx, le tout avec un maximum de 10 km de transmission vidéo HD (contre 2 km de distance sur l’ancien modèle). Pour débuter dans la vidéo aérienne, la qualité d’image sera largement suffisante. Et avec son stabilisateur trois axes, le drone est capable d’offrir une image la plus lissée possible, sans accrocs malgré le vent.

Pour varier un peu les prises de vue, de nombreux modes de vol automatique sont disponibles comme QuickShots et Panorama. Le drone exécutera le mouvement choisi pendant l’enregistrement vidéo. De quoi se faciliter grandement la vie si on veut obtenir un résultat pro. Enfin, la marque ajoute une assistance au décollage/atterrissage, et d’une option retour au point de départ au cas où vous auriez perdu votre drone de vue.

Pour satisfaire aussi bien les débutants que les amateurs éclairés, retrouvez notre sélection des meilleurs drones du moment pour savoir lequel convient au mieux à vos besoins.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.