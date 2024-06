Cet ultrabook Asus boosté par l’Intel Core i5 11e gen est un bon rapport qualité-prix des soldes

Croyez-le ou non, mais les soldes d'été sont la meilleure période pour préparer la rentrée de septembre grâce aux nombreuses promotions qui touchent notamment le marché de la high-tech, et donc celui des ordinateurs portables. Par exemple, cet Asus VivoBook 16 avec Intel Core i5 est disponible en promotion à 454,99 euros au lieu de 579,99 euros chez Cdiscount, c'est donc le moment d'en profiter !

En plus de ses ZenBook, Asus propose une gamme d’ordinateurs portables polyvalents et à un bon rapport qualité-prix sous la dénomination de VivoBook. Pour les salariés peu fortunés qui ont besoin d’un outil de travail ou les étudiants, ces PC portables font de bons compromis et sont satisfaisants à utiliser au quotidien. Une bonne affaire en somme, surtout pendant ces soldes d’été. Chez Cdiscount, cet Asus VivoBook 16 sous Intel Core i5 profite d’une baisse de 125 euros grâce à un code promo.

L’Asus VivoBook 16 R1600 en quelques points

Un écran IPS-LCD de 16 pouces en FHD

Les performances d’un Intel Core i5-11300H

Un châssis élégant avec une bonne connectique

Au lieu de 579,99 euros habituellement, l’Asus VivoBook 16 R1600 est maintenant disponible en promotion à 454,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Un ultrabook complet et pas cher

Il a beau être un ordinateur portable conçu pour être abordable, l’Asus Vivobook 16 ne fait pas l’impasse sur le design et profite de belles finitions argentées qui le feraient presque passer pour un MacBook. Conçu également pour être mobile, avec une épaisseur de 2 cm et un poids de 1,88 kg, il est plutôt agréable à transporter et sa connectique ne tombe pas dans le piège de la finesse. Nous avons là trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 1.4 et une prise jack 3.5 mm.

Pour l’écran de 16 pouces, le constructeur taïwanais pour une dalle IPS-LCD en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les angles de vision sont ouverts et la colorimétrie est bonne, du moins suffisamment pour ce type de laptop. On est sur du classique, mais cet écran a au moins le mérite d’être en ratio 16:10, un format plus prononcé en hauteur et plus axé vers la productivité. Enfin, un traitement anti-reflets permet de l’utiliser en plein jour sans être gêné par les rayons du soleil.

Fonctionnel et performant pour les usages du quotidien

Cet Asus Vivobook 16 n’a pas la configuration la plus décoiffante de sa gamme, mais elle reste suffisante pour les usages du quotidien. Ce laptop tourne avec un Intel Core i5-11300H, un processeur à quatre cœurs pouvant atteindre une cadence de 4,4 GHz en mode turbo boost. Il est associé à 8 Go de RAM DDR4 (extensible grâce à un slot libre) et à une puce Intel Iris Xe pour accomplir des tâches graphiques légères. Enfin, un SSD de 512 Go est à la barre pour ce qui est du stockage et du lancement des applications.

Autant dire que l’Asus VivoBook 16 peut assurer son office sans problème à partir du moment où on ne lui demande pas plus que ce que ses capacités lui permettent. De plus, Windows 11 Famille est déjà installé, ce qui permet de recevoir un laptop fonctionnel dès sa livraison. Enfin, pour lui assurer un usage nomade, une batterie à trois cellules de 42 Wh est de la partie et vu le peu d’énergie que requiert cette configuration, elle devrait assurer une autonomie suffisante pour couvrir une journée de travail.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.