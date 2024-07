Soldes d’été 2024 : la 2ème démarque avec Amazon & Co ce week-end, quelles sont les offres ?

Cela fait maintenant une semaine que les soldes d'été de cette année 2024 ont commencé. Aujourd'hui, c'est le début de la deuxième démarque et vient avec elle son lot de nouvelles offres à saisir rapidement. Smartphones, tablettes, PC portables, TV 4K, casques et écouteurs ou encore objets connectés, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Les vacances d’été sont enfin là ! Si vous n’êtes pas encore partis vers votre destination préférée et que vous cherchez à bien vous équiper en amont, les soldes d’été sont aussi là pour vous faire profiter de prix bas. Et, pour le lancement de cette deuxième démarque, les offres sont encore plus nombreuses qu’avant. C’est à s’y perdre, mais pas de panique, l’équipe de Frandroid est là pour vous partager uniquement les meilleures offres du moment. Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les nouvelles offres des soldes en DIRECT

Nous avons également réalisé des sélections par thématique afin de faciliter vos recherches de bonnes affaires.

Les précédentes offres des soldes encore disponibles

De belles finitions et un très bel écran Oled

One UI 6 et 4 MAJ majeures d’Android

De jolies photo et une autonomie correcte

Lancé à 219,99 euros, le Samsung Galaxy A15 4G se trouve à seulement 119 euros pendant les soldes sur le site Cdiscount.

Une tablette simple, avec un joli écran

De belles performances

Et une autonomie satisfaisante

Avec un prix barré à 439,99 euros, la Xiaomi Pad 6 dans un pack avec un étui de protection est dorénavant proposée à 249,99 euros sur le site Darty, mais aussi à la Fnac.

Un drone compact

Des images filmées en 4K à 30 ips

Une bonne autonomie

Au lieu de 469 euros, le DJI Mini 3 avec sa radiocommande est actuellement en promotion à seulement 329 euros sur Amazon.

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez la Fnac, Darty et Amazon.

Idem pour la version de 256 Go disponible en promotion à 559 euros au lieu de 609 euros.

Un format compact

Une puissance de charge de 30 W

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Un port USB-C

Initialement proposé à 21,99 euros, le chargeur rapide Anker Nano 3 est actuellement disponible à 12,74 euros sur Amazon grâce au code promo 0UHH92NA.

Un écran en définition 2 560 x 1 600 pixels rafraîchi à 90 Hz

Les performances du Samsung Exynos 1380

Certification IP68 et 20 heures d’autonomie

Au lieu de 699 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (128 Go + Wi-Fi) est maintenant disponible en promotion à 529,99 euros chez Amazon.

Un casque confortable

Avec un rendu sonore équilibré

Une autonomie confortable

Proposé à 199 euros, le casque SteelSeries Arctis 7P+ devient plus accessible sur le site Amazon qui le propose à 99,99 euros. On trouve la même offre chez Cdiscount.

Définition Full HD

Vision nocturne

Détection de mouvements

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la Realme Smart Camera est actuellement en promotion à seulement 19,99 euros sur Cdiscount.

Une dalle QHD de 27 pouces + HDR10

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium

Initialement proposé à 294,05 euros, puis réduit à 199,99 euros, l’écran PC LG UltraGear 27GN800P-B est désormais disponible à 184,99 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo ORDI15.

Une barre de son particulièrement fine

Compatible avec le Dolby Atmos sans fil et DTS:X

Un rendu 3.1.2 pour un son plus que satisfaisant

Avec un prix barré à 499,99 euros, la barre de son Samsung HW-S711D est maintenant remisée à 399,99 euros chez Boulanger.

Un petit format avec un bel écran 120 Hz

Un capteur photo principal très solide

7 ans de mises à jour

Sans oublier, la Pixel Experience et les fonctionnalités d’IA

Le pack Google Pixel 8 avec Pixel Buds A s’affiche à 589 euros sur le site Darty, au lieu de 898 euros si vous achetiez les deux produits séparément.

Un SSD solide et facilement transportable

De bonnes performances : jusqu’à 800 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 1 To

Au départ à 129,99 euros, le SSD portable Crucial X6 avec 1 To de stockage est maintenant en promotion à 64,99 euros sur Cdiscount.

Un écran de 11 pouces

Une puce M2

Une compatibilité avec l’Apple Pencil Pro

Lancé à 719 euros, l’iPad Air M2 11 (128 Go) est actuellement proposé à 539,99 euros chez Rakuten grâce au code promo ORDI50. Notez que la tablette est une version import USA, fournie avec un adaptateur pour les prises françaises.

Une montre élégante

Un bon suivi sport et santé

Endurante grâce à une batterie de 471 mAh

De base à 109,90 euros, la montre connectée Amazfit GTR 2 est actuellement en promotion à 62,49 euros sur le site d’Amazon.

Une conception et une fabrication de qualité

Une grande autonomie pour assurer de longs trajets

Un moteur puissant de 350 W (vitesse 25 km/h, même pente à 20 %)

Avec un prix barré à 799 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway G30 II Max est affichée à 499 euros chez Boulanger.

Un châssis très léger

Un écran QHD+ de 16 pouces

Un Intel Core i7 de 13e génération + 32 Go de RAM + un SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 999,99 euros, le LG Gram 16 est en ce moment proposé à 999,99 euros sur le site de la Fnac.

Un écran de 6,5 pouces + 90 Hz

Une puce Mediatek G85

Une batterie de 5 000 mAh

Auparavant proposé à 199 euros, le Motorola Moto g13 est désormais affiché à 99 euros chez RED by SFR.

Une dalle 4K QLED de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Un mode Jeu disponible

Initialement affiché à 499,99 euros, le TV QLED Hisense 50E7NQ est désormais proposé à 399,99 euros à Darty et à la Fnac.

Un son puissant et dynamique

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie

Habituellement proposés à 99 euros, les Huawei FreeBuds 6i sont actuellement affichés à 89 euros sur Amazon grâce au coupon de 10 euros à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Sa qualité de fabrication

Son écran bien calibré

Son OS agréable à utiliser au quotidien

Proposé à sa sortie au prix de 589 euros, puis réduit à 439 euros, l’iPad 10 (2022) Wi-Fi + 64 Go se négocie actuellement à 399 euros chez Boulanger.

Confortables et légers

Des basses présentes et des voix qui ressortent

Une belle autonomie

Lancés au départ à 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE s’affichent à un prix réduit pendant les soldes : 69 euros sur Amazon.

Il offre une bonne prise en main et un bel écran 120 Hz adaptatif

Une puce surpuissante avec OxygenOS 13 et 4 ans de MAJ Android

Une excellente autonomie et charge rapide

Disponible à 849 euros à sa sortie, le OnePlus 11 (8+128 Go) est aujourd’hui remisé à seulement 500 euros sur Amazon.

Une pesée précise grâce à son capteur

Un suivi précis de sa forme physique sur l’application

La possibilité de reconnaître 16 personnes

Initialement affichée à 19,99 euros, la balance connectée Mi Smart Scale 2 de Xiaomi est désormais proposée à 9,99 euros sur le site de la marque.

Une alternative polyvalente au Steam Deck ou au ROG Ally

Des performances et une autonomie folles !

Possibilité de brancher un GPU externe avec son USB 4

Au lieu de 799,99 euros habituellement, le Lenovo Legion Go est maintenant disponible en promotion à 669,99 euros chez Rakuten (vendeur Darty) avec le code promo HAPPY30. Elle est aussi à 699,99 euros chez d’autres marchands.

Une navigation précise grâce au télémètre laser

La détection des obstacles en 3D (y compris les tapis)

Une puissance d’aspiration de 4 000 Pa

Des patins humides rotatifs

Lancé à 449,99 euros, puis réduit à 299,99 euros, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est actuellement proposé à 199,99 euros sur le site de la marque.

Quatre caméras pour l’intérieur compactes

Filme en temps réel en 1 080p, avec une vision nocturne

Une autonomie longue durée

Initialement à 229,99 euros, le lot de 4 caméras de surveillance connectée Blink Indoor est en ce moment en promotion à 119,99 euros sur Amazon.

Un écran AMOLED de qualité

Les nombreuses mesures de santé

Beaucoup d’applications compatibles

Plus de deux jours d’autonomie

Au lieu de 469 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (version Bluetooth en coloris noir 45 mm) est maintenant affiché à 245,81 euros, mais grâce à un coupon de réduction, elle revient à 195,81 euros sur Amazon.

Une enceinte robuste et résistante à l’eau

Un son puissant

Une bonne autonomie

Lancée à 579 euros, la JBL Boombox 3 est désormais proposée à 379,99 euros sur le site de la Fnac.

Un format circum-aural confortable

Une excellente réduction de bruit active

Une autonomie de plus de 30 heures

Lancé à 499,99 euros, le Bose QuietComfort Ultra est désormais proposé à 369,95 euros sur Amazon.

Capable de filmer en 4K et 60 i/s

Un drone compact, léger et autonome

Accompagné des DJI Goggles Integra et du DJI RC Motion 2

Au lieu de 1 269 euros habituellement, le bundle DJI Avata Explorer est maintenant disponible en promotion à 699 euros à la Fnac et chez Darty.

Un TV avec une dalle 4K de 86 pouces

Compatible HDR10, 4K@120 Hz

WebOS, une interface fluide

Lancé à 1 999 euros, le téléviseur LG 86UR81 voit aujourd’hui son prix dégringoler pendant les soldes et se trouve en promotion à 1 099 euros chez Darty, mais aussi sur le site de la Fnac.

Une montre robuste avec un superbe écran AMOLED

De nombreuses fonctionnalités

Un GNSS multibandes ultra-précis

Une autonomie d’environ une semaine

Lancée à 899 euros, la Garmin Epix Gen 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez i-Run.

Un laptop soigné et léger avec un écran FHD+ de 15,6 pouces

Un Intel Core 5-1335U + 8 Go de RAM + 256 Go de SSD

Une connectique généreuse

Le Samsung Galaxy Book 4 est disponible dans sa version 8 Go RAM et 256 Go SSD à 879 euros depuis le lancement, mais en ce moment, Boulanger le propose à seulement 499 euros.

Que retenir de la Sony HTS400 ?

330 W de puissance en tout

HDMI Arc et entrée optique

Compatible Bluetooth

Au lieu de 329 euros habituellement, la barre de son Sony HTS400 est actuellement en promotion à seulement 249 euros sur Boulanger.

Un design digne des premium

Un meilleur SoC : l’Exynos 1480

Une bonne polyvalence photo

Sorti à 499 euros, le nouveau Samsung Galaxy A55 s’affiche en promotion à 429 euros sur Rue du Commerce pendant les soldes d’été.

On trouve aussi la version 256 Go du smartphone à 479 euros au lieu de 549 euros sur Amazon.

Un format compact pour un SSD externe

Vitesse jusqu’à 1 050 Mo/s

1 To de stockage

Au lieu de 159,99 euros habituellement, le SSD externe Lexar E6 de 1 To est actuellement en promotion à seulement 99,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un smartphone pliable compact comme il le faut

Un écran OLED en FHD+ bien calibré

Un temps de recharge de seulement une heure

Au lieu de 899 euros habituellement, le Motorola Razr 40 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Des performances à la hauteur de tous les usages du quotidien

Une très appréciable charge rapide de 120 W

Des capacités photo dans la moyenne, mais qui profitent d’une grande polyvalence

Au lieu de 999 euros habituellement, le Xiaomi 13T Pro (16 Go+1 To) est disponible en promotion à 769 euros chez Rue du Commerce.

Une dalle OLED evo en 4K rafraîchie à 144 Hz

Une luminosité accrue grâce à Brightness Booster

Les fonctions gaming avec le VRR et l’ALLM

WebOS 24 pour la partie Smart TV

Au lieu de 1 990 euros habituellement, le LG OLED55C4 est maintenant disponible en promotion à 1 590 euros chez Boulanger.

