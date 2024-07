La Boîte Sosh Fibre est de retour à moins de 16 € /mois pendant les soldes, et ça ne va pas durer

Si vous souhaitiez changer de box internet et ne plus payer une fortune chaque mois, alors vous pourriez par exemple vous tourner vers la Boîte Sosh Fibre, qui fait son grand retour à 15,99 euros par mois pendant 6 mois, au lieu de 30,99 euros par mois, pendant ces soldes d'été. Et c'est seulement jusqu'au 21 août.

Sosh profite visiblement des soldes d’été pour tenter de séduire de nouveaux clients. L’opérateur low cost d’Orange vient en effet de baisser le prix de son offre de box fibre, qui comprend bien des avantages, en plus de son tarif attractif. Actuellement, la Boîte Sosh Fibre est ainsi proposée à moins de 16 euros par mois pendant six mois, mais ce bon plan ne va pas durer éternellement.

Que propose la Boîte Sosh Fibre ?

Jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Les appels illimités vers les fixes (plus de 100 destinations)

L’appli TV Orange avec 72 chaînes offertes

Jusqu’au 21 août 2024, la Boîte Sosh Fibre est proposée à 15,99 euros par mois pendant six mois, avant de passer à 30,99 euros par mois. Il s’agit d’une offre sans engagement. La location de la Livebox 5 est par ailleurs incluse.

Un réseau de qualité avec de bons débits

Sosh profitant des infrastructures Orange qui offrent de très bons débits, opter pour la Boîte Sosh Fibre permet de bénéficier d’un réseau de qualité. L’opérateur low cost propose avec sa box fibre des débits théoriques allant jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et en envoi, en Wi-Fi ou en câble grâce à la Livebox 5, qui se configure d’ailleurs toute seule. Alors certes, ce n’est pas le débit le plus rapide qui existe avec la fibre, mais vous pourrez tout à fait enchaîner les épisodes de série en streaming sans accroc ou encore avoir accès à un réseau local rapide pour vos objets connectés.

Outre l’Internet illimité, la Boîte Sosh Fibre comprend également une ligne de téléphone fixe avec laquelle on peut appeler en illimité vers les fixes de France métropolitaine et des DOM ainsi que vers plus de 100 destinations à l’international. Pour bénéficier des appels illimités vers les mobiles, il faudra rajouter 5 euros par mois à l’abonnement.

L’appli TV d’Orange à portée de main

L’offre fibre de Sosh n’inclut malheureusement pas de box TV dédiée. Il faudra, là encore, débourser 5 euros supplémentaires par mois pour recevoir le décodeur 4K d’Orange, qui met à disposition toutes les chaînes TV de l’opérateur et donne un accès facile aux plateformes de streaming. Ce décodeur permet également de profiter du son Dolby Atmos, de l’assistant Alexa que l’on peut convoquer depuis la télécommande ou encore de la compatibilité avec l’enregistreur TV multi-écrans qui permet d’enregistrer jusqu’à 300h de contenus.

Toutefois, Sosh permet de bénéficier d’un accès gratuit à l’appli TV d’Orange, que l’on peut utiliser depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Elle n’est donc pas utilisable sur un téléviseur, mais elle est plutôt pratique en déplacement. Cette application comporte au total 72 chaînes TV, dont une majorité en HD, que l’on peut regarder en direct, mais on peut aussi opter pour le replay. Pour finir, notez que le raccordement à la fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur sont remboursés jusqu’à 100 euros pour les nouveaux clients.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’opérateur, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Sosh.

