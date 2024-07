Insta360 Ace Pro : cette sérieuse rivale de la GoPro est soldée à -25 % sur Amazon

Vous êtes à la recherche d'une caméra d'action capable de vous suivre dans vos exploits sportifs ou vos aventures en vacances ? Ça tombe bien, l'Ace Pro d'Insta360 passe de 479 euros à 369 euros.

Longtemps leader sur le marché des actions cam, GoPro a dû faire face à la marque DJI qui propose de bonnes alternatives. Il y a aussi Insta360, un constructeur chinois qui cherche à son tour concurrencer le pionnier de ce segment. Parmi ces modèles, on trouve la Ace Pro, une caméra d’action qui se distingue par son partenariat avec Leica et intègre un capteur plus grand pour offrir une meilleure qualité d’image. Si cette dernière vous intéresse, sachez qu’à l’occasion des soldes, de nombreux e-commerçants la propose avec 110 euros de moins.

Les points forts de l’Insta360 Ace Pro

Une action cam résistante avec un écran tactile flexible

Un capteur de 1/1,3″ pour capter plus de lumières

La possibilité de filmer des séquences jusqu’en 8K à 24 ips

D’abord à 479,99 euros, puis réduit à 429,99 euros, l’Insta360 Ace Pro se trouve en promotion à 369,99 euros sur le site d’Amazon, mais aussi chez la Fnac, Darty ou encore Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Insta360 Ace Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une caméra d’action avec un écran pivotable

L’Insta 360 Ace Pro reprend le format classique des caméras GoPro ou DJI Osmo Action. On a là un format rectangulaire de 71,9 × 52,2 × 38,5 mm, des petites dimensions qui s’accompagnent d’un poids léger avec seulement 180 g sur la balance. Résultat : l’action cam peut vous accompagner dans tous vos exploits sportifs. Action cam oblige, elle profite d’une conception très robuste pour vous suivre dans toutes vos aventures et résister aux chocs. Niveau étanchéité, elle peut être utilisée jusqu’à 10 mètres de profondeur.

Là où elle se distingue de ses concurrents, c’est au niveau de ses écrans. Il possède un écran monochrome en façade, indiquant notamment la durée de l’enregistrement ou l’autonomie restante, et on apprécie surtout son écran arrière de 2,4 pouces qui peut pivoter pour avoir un retour pendant que l’on se filme. Il pivote jusqu’à 180 degrés, parfait pour le vlogging, les selfies ou les angles difficiles à capturer.

Une belle fiche technique

Ce modèle embarque un capteur au format 1/1,3 de 48 millions de pixels et un objectif équivalent 16 mm, ouvrant à f/2,6. Il parviendra à capturer davantage de lumière dans les environnements sombres et d’offrir une meilleure qualité d’image. Les capacités vidéo de l’Insta360 Ace Pro sont par ailleurs élevées, avec la possibilité de filmer des séquences jusqu’en 8K (7 680 x 4 320 pixels) à 24 p. Et avec l’expertise de Leica, l’Ace Pro, délivre de belles images. Elle est aussi capable de tourner des séquences au ralenti en 4K 120p ou Full HD à 240 p. Elle va également permettre l’enregistrement de photos au format RAW et proposer un encodage vidéo au format H.265. Différents modes vidéos sont disponibles pour faire appel à votre créativité.

Insta360 répond présent avec une stabilisation qualifiée de « type gimbal » et un verrouillage de l’horizon à 360 degrés. Quant à l’autonomie, sa batterie de 1 650 mAh lui permet de tenir 100 minutes, mais la durée varie en fonction des conditions d’utilisation. Bonne nouvelle, l’action cam est compatible avec la charge rapide. De ce fait, la batterie peut atteindre 80 % en seulement 22 minutes et de se recharger complètement en 46 minutes.

