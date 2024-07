À ce prix là, ce moniteur 34″ incurvé (WQHD et 100 Hz) est une affaire en or pour les gamers

Pour jouer sur PC, un bon gamer se doit de bien s'équiper et cela commence par l'écran. Si vous en cherchez un, ce MSI MAG342CQPV devrait vous plaire avec sa dalle incurvée de 34 pouces. Il est d'ailleurs en promotion et tombe à 249 euros au lieu de 399 euros de base.

Le constructeur MSI touche à tout ce qui touche de près ou de loin aux périphériques PC et en particulier les moniteurs dédiés au gaming. Ce modèle MAG342CQPV répond aux besoins des joueurs et des joueuses avec sa dalle incurvée géante et son taux de rafraîchissement élevé. Il est d’ailleurs en ce moment bien moins cher après 150 euros de remise.

Les éléments clés à retenir du MSI MAG342CQPV

Un écran incurvé de 34 pouces en WQHD

Un taux de rafraîchissement à 100 Hz et un temps de réponse de 1ms

La technologie Adaptive Sync pour des images fluides

Si ce moniteur MSI est affiché au prix de 399 euros sur le site officiel, on le trouve actuellement en promotion à 249 euros chez Grosbill.

Un moniteur qui mise sur l’immersion

Avec cette référence de chez MSI, il faudra prendre en compte sa taille : avec une diagonale de 34 pouces et près de 80 cm de largeur, on a là un moniteur très imposant une fois posé sur le bureau. Il faudra prévoir de la place pour l’accueillir, mais l’immersion est bien au rendez-vous grâce aux bordures fines sur trois côtés. Cet écran va ravir les télétravailleurs, il est taillé pour le multitâche, car en plus de sa grande surface d’affichage, il adopte une courbure de 1 500R. Avec un tel niveau de courbe, l’immersion est encore meilleure, puisqu’elle pourra englober le regard de l’utilisateur, et même l’élargir, tout en améliorant la perception de la profondeur.

Avec en plus le format 21:9, les utilisateurs vont pouvoir sans problème ouvrir plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu plus large sur leurs documents, le tout sur un seul écran. Autrement, l’écran offre aussi une résolution WQHD, soit 3 440 x 1 440 pixels, qui garantit une excellente qualité d’image et un rendu d’image avec des couleurs vives et précises.

Avec une bonne expérience en jeu à la clé

Il n’est pas seulement efficace pour les télétravailleurs, il peut aussi servir aux joueuses et aux joueurs en quête d’un écran bien large pour une meilleure immersion en jeu. La fluidité et la réactivité sont aussi de la partie, puisque ce moniteur dispose d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images détaillées et fluides pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

L’aspect gaming ne s’arrête pas là : l’écran dispose de la technologie Adaptive-Sync, qui limite les déchirures d’écran et les saccade, pour ainsi avoir des parties plus fluidité. Enfin, côté connectique, on a droit à deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort et une sortie audio.

