À -45 %, ce chargeur de 65 W avec 3 ports USB va vite devenir indispensable au quotidien

Si vous cherchez à vous équiper d’un nouveau chargeur rapide, autant qu’il soit doté d’une bonne puissance de charge. Et s’il embarque plusieurs ports en prime, pour recharger plusieurs appareils simultanément, c’est encore mieux. En témoigne le chargeur Ugreen de 65 W avec trois ports USB, un petit accessoire qui peut vite devenir indispensable au quotidien et qui coûte 45 % de moins aujourd’hui.

Le chargeur Ugreen, c’est quoi ?

Un format ultra-compact

Une puissance de charge de 65 W

Avec deux interfaces USB-C et une interface USB-A

Au départ proposé à 39,99 euros, le chargeur USB-C Ugreen de 65 W est maintenant disponible en promotion à 21,44 euros sur Amazon. L’offre est aussi disponible dans le coloris blanc.

Petit chargeur, mais grosse puissance

Le premier point fort de ce chargeur Ugreen est qu’il appartient à la catégorie des petits modèles. Il mise un format particulièrement compact, et se vante d’être 36 % plus petit que les autres chargeurs. De quoi faciliter grandement son transport. Sa petite taille ne l’empêche pas pour autant de renfermer une puissance de charge importante, qui s’élève à 65 W.

Il parvient à rester compact tout en délivrant une telle puissance, grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, permet de réduire la taille des chargeurs, car il chauffe beaucoup moins que le silicium, ce qui laisse la possibilité d’installer bien plus de composants rapprochés et les inclure dans un espace plus restreint. Ainsi, ces chargeurs peuvent tout à fait transporter bien plus d’énergie tout en étant compacts.

Capable de recharger plusieurs appareils

En plus d’offrir une bonne puissance, le chargeur se compose de deux ports USB-C et un port USB-A. Il est ainsi possible de recharger plusieurs appareils en même temps. Naturellement, si vous branchez plusieurs smartphones ou PC à ce chargeur simultanément, la puissance de charge sera distribuée entre chaque port.

Il supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge 4+ / 3.0 et SCP, ce qui permet de recharger en un rien de temps une grande variété d’appareils, allant jusqu’à la Nintendo Switch ou encore le Steam Deck. Enfin, selon la marque, ce bloc Ugreen est capable de faire gagner 66 % de batterie à un MacBook Air M1 en seulement moins d’une heure.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.