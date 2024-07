Cet écran PC Samsung (4K, 144Hz) de 28″ va plaire aux gamers avec 40 % de moins

Avec son Odyssey G73T, Samsung propose un écran gaming avec une haute définition et un taux de rafraîchissement élevé, le tout à un prix plus accessible aujourd’hui : il passe de 649 euros à 397 euros.

Samsung Odyssey G73T // Source : Site officiel de la marque

En choisissant le moniteur Odyssey G73T de Samsung, vous allez pouvoir tirer tout le potentiel des cartes graphiques les plus puissantes avec sa définition en 4K. Pour attirer plus d’un gamer exigeant, il ajoute un taux de rafraîchissement élevé et des technologies pour jouer dans les meilleures conditions. Bonne nouvelle, si vous êtes intéressés, Amazon lui fait perdre plus de 250 euros de son prix.

Les atouts du Samsung Odyssey G73T

Une dalle 4K de 28 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un temps de réponse de 1 ms et les technologies AMD FreeSync Premier Pro et G-Sync

La possibilité de basculer sur une SmartTV avec TizenOS

D’abord à 649 euros, le moniteur Samsung Odyssey G73T est désormais proposé à 397,20 euros sur le site d’Amazon.

Un écran à l’aise pour les jeux vidéo

Le Samsung Odyssey G73T n’opte pas pour une grande courbure, et déploie un écran plat de 28 pouces. Un peu moins immersif, l’écran Odyssey G7 mise sur de fines bordures sur ses trois côtés pour favoriser au mieux l’immersion en jeu. D’ailleurs, à l’arrière, on retrouve un cercle lumineux dont les couleurs peuvent être personnalisées et projetées contre le mur. Une manière de vous plonger dans vos jeux.

On apprécie sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), qui donne droit à des images très détaillées, ce qui est tout de même plus agréable en jeu. Il marque aussi des points avec son taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 144 Hz, mais aussi son taux de réponse de seulement 1 ms. Une qualité bien utile pour les FPS ou les jeux de combat et d’éviter tout retard dans vos actions de jeu.

Et pour ne rien gâcher, les technologies AMD FreeSync Premium Pro et G-Sync sont aussi de la partie pour avoir des sessions de jeux plus fluides.

Mais aussi pour le divertissement

Les gamers et gameuses peuvent aussi utiliser ce moniteur comme SmartTV. Le constructeur sud-coréen l’OS Tizen, le même qu’on trouve sur les téléviseurs de la marque. Il permet d’accéder à ses services de SVoD préférés, comme Netflix ou Prime Video, mais aussi des applications de jeux comme Xbox Cloud via le Gaming Hub et aussi de GeForce Now.

Pour finir sur la connectique, on a droit à un port DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1, connecteur LAN et deux ports USB 3.0.

