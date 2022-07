Samsung Gaming Hub est là : GeForce Now et Xbox Cloud Gaming sur votre TV

Comme promis, la fin du mois de juin était l'occasion pour Samsung de lancer son Gaming Hub. Un nouveau lieu important pour les joueuses et les joueurs sur les écrans de la marque.

Les fabricants de téléviseurs ont bien compris que le nouveau marché à conquérir était celui des joueuses et des joueurs. L’émergence du HDR et du HDMI 2.1 avec les consoles de nouvelle génération a fait naître l’envie de choisir le bon écran pour ses sessions de jeu. Les fabricants s’y sont adaptés en allant jusqu’à proposer des modes dédiés aux jeux de plus en plus sophistiqués. Avec sa mise à jour du 30 juin 2022, Samsung va plus loin et lance le Samsung Gaming Hub.

Du cloud gaming en quelques clics

Dévoilé à l’origine au CES 2022, le Samsung Gaming Hub est une nouvelle interface pour les téléviseurs et écrans Samsung qui, comme son nom l’indique, doit réunir tout le contenu lié au jeu vidéo. On y retrouve donc des services comme Spotify, YouTube et Twitch qui accompagnent aujourd’hui la vie des joueuses et des joueurs. Mais plus que ça, on retrouve surtout des services de cloud gaming : Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Google Stadia et bientôt Amazon Luna.

Vous pouvez accéder à ces services directement depuis l’écran, sans avoir besoin d’une console ou d’un Chromecast. Il suffit de connecter une manette en Bluetooth pour commencer à jouer. Parmi les partenaires de lancement, c’est Microsoft qui a le droit à une mise en avant de la part de Samsung. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pour accéder à plus de 100 jeux directement depuis leur écran.

Quel TV ou écran est compatible Samsung Gaming Hub ?

Dans son communiqué de presse, Samsung indique que les produits suivant seront les premiers à recevoir l’accès à Samsung Gaming Hub.

Samsung Smart Monitor Series (2022)

Samsung Neo QLED 8K (2022)

Samsung Neo QLED 4K (2022)

Samsung QLED (2022)

Dans les petites lignes, on peut lire que Samsung proposera la mise à jour sur ses téléviseurs de 2022 « au-dessus du modèle BU8000 » concernant sa gamme Smart TV.

Comment télécharger le Samsung Gaming Hub ?

L’installation se fait automatiquement avec le téléchargement et l’installation de la mise à jour 1302.5 pour les écrans Samsung. Le déploiement se fait progressivement depuis le 30 juin 2022, il est également possible de télécharger directement la mise à jour depuis le site de support de Samsung pour les produits concernés.

Cette mise à jour concerne pour le moment les territoires suivant : Allemagne, France, Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Corée du Sud et Brésil.

