Nokia Streaming Box 8010 : une belle alternative à la Nvidia Shield TV, et moins chère

Version plus évoluée du modèle 8000, la Nokia Streaming Box 8010 est un boîtier multimédia bien performant qui permet de connecter n’importe quel TV. Un appareil bien pratique que l’on recommande encore plus quand il est affiché à 89,90 euros au lieu de 119,90 euros sur Amazon.

Les boîtiers multimédia sont d’excellentes solutions qui permettent de profiter des avantages d’un téléviseur connecté, même quand celui-ci ne l’est pas nativement. Aux côtés des excellentes Apple TV 4K et Nvidia Shield TV, il existe d’autres modèles bien plus abordables, comme la Xiaomi Mi Box S ou encore la Nokia Streaming Box 8010, héritière de la Streaming Box 8000. C’est cette dernière qui retient aujourd’hui notre attention, non seulement pour ses bons arguments, mais aussi pour son prix, qui vient de chuter sous les 90 euros.

La Nokia Streaming Box 8010 en quelques mots

Un boîtier multimédia compact

Une expérience utilisateur fluide sous Android TV

Compatible 4K, Google Assistant et Chromecast

Initialement affichée à 119,90 euros, la Nokia Streaming Box 8010 est aujourd’hui proposée en promotion à 89,90 euros sur Amazon.

Un petit boîtier pratique avec une bonne connectique

La Nokia Streaming Box 8010 dispose, comme sa prédécesseure, d’un design assez classique. On a ici droit à un boîtier carré compact tout noir, dont les petites dimensions (11,2 x 11,2 x 2,4 cm) lui permettent de rester particulièrement discret près d’un TV.

Sur ce boîtier, on trouve par ailleurs une connectique plutôt complète, avec un port HDMI, un port USB-A 2.0, un port USB-A 3.0, un port USB-C, un port optique, un port AV OUT et un port LAN. Pour la connexion à Internet, la compatibilité avec le Wi-Fi 6 (double bande 2,4 et 5 GHz) est disponible. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter le boîtier à divers appareils sans fil.

Une expérience fluide avec Android TV

Côté performances, la Nokia Streaming Box 8010 embarque une puce ARM Cortex-A53 couplée à 1 Go de RAM en DDR3. De quoi offrir une belle puissance et une expérience utilisation bien fluide dans les menus de l’interface. Le boîtier permet également de visionner des contenus jusqu’en 4K. Côté audio, le Dolby Atmos et le DTS sont de la partie pour offrir un résultat bien immersif.

Pour ce qui est de son système d’exploitation, la Nokia Streaming Box 8010 est équipée d’Android TV. Toutes les applications phares du Play Store sont donc disponibles, de même que la fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette sur le téléviseur. Google Assistant est aussi au rendez-vous, bien sûr, et peut être convoqué grâce à la télécommande bien pratique qui accompagne le boîtier multimédia.

Si vous souhaitez découvrir des alternatives que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs boîtiers multimédia du moment.

