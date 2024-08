MSI Optix MAG342CQR : 299 € pour cet écran incurvé gaming au lieu de 499 €

Profitez d’un grand écran de 34 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le MSI Optix MAG342CQR profite d’une promotion approchant les – 50% sur Amazon.

La marque au dragon rouge est bien connue dans l’univers du gaming sur PC. Si vous êtes à la recherche d’un écran avec une qualité supérieure, des technologies avancées pour jouer au très attendu Black Myth Wukong, ce moniteur spécialisé sera votre meilleur allié pour sublimer vos parties. En ce moment, c’est un prix inédit puisqu’il chute à 299 euros.

Le MSI Optix MAG342CQR en trois points

Un grand écran incurvé de 34 pouces

Un taux de rafraichissement de 144 Hz

La fonction Night Vision pour améliorer les détails dans le noir

Au lieu de 499 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Une immersion totale

Le MSI Optix MAG342CQR intégre une dalle LED VA (Vertical Alignment) délivrant un taux de rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms et une résolution de 3440 x 1440, c’est l’une des meilleures configurations du marché pour un moniteur gaming. Un choix pertinent pour les joueurs et joueuses souhaitant profiter pleinement de leurs jeux, surtout des FPS nécessitant une fluidité impeccable !

La gamme Optix de MSI propose la technologie HDR permettant aux images d’avoir une palette de couleurs encore plus variées et vives, accentuant le réalisme et donnant aux graphismes un effet encore plus « Wahou ».

L’écran incurvé est aussi un élément important de l’immersion, la série MAG offre un affichage panoramique de 178° avec des bordures d’écran ultra fines. Côté connectique, c’est du classique avec deux ports HDMI 2.0, et un port Display Port 1.4.

Le savoir-faire technologique de MSI

La marque taïwanaise n’est pas à son coup d’essai et connait le secteur du gaming comme sa poche, le MSI Optix MAG342CQR incorpore toutes les technologies de gaming dernière génération en passant par la technologie Adaptive Sync permettant de synchroniser le taux de rafraichissement de l’écran avec celui de la carte graphique afin d’effacer les déchirures (screen tearing) ou les saccades (suttering).

Les noirs de vos parties seront aussi sublimés avec la Night Vision qui détecte automatiquement les zones sombres à l’écran et améliorent les détails dynamiquement sans pousser dans les excès.

Un rétro-éclairage avec des LED la Mystic Light est disponible sur l’arrière du moniteur qui à l’instar de la technologie Ambilight proposera un accompagnement lumineux de ce qui se passe à l’écran permettant un repos des yeux et aussi une ambiance encore plus immersive dans vos longues sessions.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le moniteur MSI Optix MAG342CQR nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamers 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.