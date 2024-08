À seulement 119 €, cet écran PC de 24″ (165 Hz et 0,8 ms) est le deal à ne pas louper pour les gamers

Plus besoin de d√©penser sans compter pour avoir un excellent moniteur pour le gaming. Le tr√®s bon Iiyama G-Master de 24 pouces √† 165 Hz est en promotion chez Cdiscount, passant ainsi de 199,99 euros √† 119,99 euros avec l’aide d’un code promo.

Vous √™tes en train de vous monter une config gamer avec un petit budget et il vous manque un bon √©cran ? Si vous ne souhaitez pas faire de concession sur un bon taux de rafraichissement, Cdiscount propose aujourd’hui un tr√®s bon √©cran de la marque Iiyama, le G-Master Red Eagle en 24 pouces et ses 165 Hz de taux de rafraichissement pour un tarif en dessous des 120 euros.

Le Iiyama G-Master en bref

Un taux de rafraichissement de 165 Hz et un taux de réponse à 0.8 ms

Une dalle IPS (Fast) en Full HD de 24 pouces

Compatible Adaptive Sync avec Freesync Premium

Au lieu de 199,99 euros, le Ilyama G-Master est aujourd’hui disponible en promotion √† 119,99 euros sur Cdiscount avec l’aide du code promo : 10DES79.

Un écran PC destiné au gaming

Les moniteurs PC d√©di√© aux jeux vid√©o se doivent d’√™tre r√©actif et fluide pour les parties en ligne et m√™me pour le confort, une mission que remplira avec ferveur le Iiyama G-Master G2470HSU-B1. Une fiche technique simple, mais qui voit droit au but, sa dalle FastIPS de 24 pouces affiche une r√©solution Full HD de 1980 √ó 1080 pixels pour un taux de rafraichissement de 165 Hz afin ne jamais √™tre en latence sur une partie. ¬†

Ajoutons à cela un taux de réponse de 0,8 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment.

L’√©cran PC est aussi compatible avec la technologie d’AMD le FreeSync destin√© √† r√©soudre les probl√®mes de tearing en synchronisant dynamiquement le taux de rafraichissement de l’√©cran avec le nombre d’images fournis par la carte graphique. Le r√©sultat : des saturations, et d√©chirure en moins permettant d’avoir des sessions de jeu optimal et confortable.

Parfait, si vous avez un bureau de petite taille

Il est certain que tous les joueurs pr√©f√®rent s’adonner √† leur jeu sur de grand √©cran. Nous ne sommes pas tous log√©s √† la m√™me enseigne en termes de place et avoir un √©cran r√©duit permet aussi d’avoir des graphismes moins √©tir√©s permettant plus de d√©tails. Ce type d’√©cran est id√©al pour avoir un second moniteur performant avec un rapport qualit√© prix optimal, permettant le jeu en double screen, mais aussi pour l’utiliser pour d’autre application comme Discord et pourquoi pas visionner la derni√®re matinale de Frandroid sur Twitch entre deux parties.

Enfin, cet √©cran poss√®de une connectique ax√©e sur la simplicit√©, mais toujours dans une configuration pour le gamer avec un port HDMI 1.4 (allant jusqu’√† 144 Hz), un DisplayPort 1.2 (pour profiter des 165 Hz), deux ports USB-A 2.0 et une prise jack 3,5 mm. Pour un confort suppl√©mentaire, le moniteur peut √™tre ajust√© au niveau de son inclinaison, seule absence notable et l’impossibilit√© de modifier la hauteur de l’√©cran.

Pour comparer l’Iiyama G-Master Red Eagle G2470HSU-B1¬†avec d‚Äôautres produits de la m√™me cat√©gorie, nous vous invitons d√®s maintenant √† consulter notre guide sur les meilleurs √©crans PC gamer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.