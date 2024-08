Voilà un tarif encore plus accessible pour cette tablette Android avec écran 2K : seulement 69 €

Le monde des tablettes Android est vari√©, de toutes tailles, de toutes puissances et de tous les usages, chacun peut y trouver son bonheur. Si vous √™tes √† la recherche d’une ardoise pour naviguer sur internet et visionner des vid√©os, la TCL Tab 10 Gen 2 est aujourd’hui √† seulement 69 euros.

Tablette TCL Tab 10 Gen 2 // Source : TCL

Les tablettes Android sont toujours d’actualit√© malgr√© les tendances du secteur qui consiste √† r√©duire la construction et surtout avec la prolif√©ration de smartphone de plus en plus grand et surtout la pro√©minence d’Apple dans ce march√© avec ses iPad. Les pav√©s tactiles sont une bonne alternative au PC permettant d’avoir un acc√®s √† internet √† moindre cout. La TCL Tab 10 Gen 2 est aujourd’hui en promotion √† tout petit prix de 89,99 euros √† 69,99 euros chez Cdiscount.

Quelques points sur cette tablette

Un écran 2K de 10.4 pouces

Android 13 aux commandes

Un processeur de 8 cŇďurs

Au lieu de 89,99 euros, la tablette TCL Tab 10 Gen 2 est aujourd’hui disponible en promotion √† 69,99 euros sur Cdiscount avec l’aide du code promo : 10DES79.

Un petit prix pour un grand écran multimédia

Dot√©e d’un grand √©cran 2K (2000 √ó 1200 pixels), la tablette de TCL utilise la technologie NXTVISION qui permet d’optimiser les couleurs pour leur donner un peu plus de peps √† l’image. Les bords de 7.7 millim√®tres permettent d’augmenter la sensation d’immersion (attention, nous sommes tr√®s loin de ce que les mod√®les haut de gamme proposent.), deux haut-parleurs permettront de profiter de tous les contenus audio et vid√©o sans avoir √† sortir les √©couteurs.

Propuls√©e par la version 13 d’Android (sans surcouche), install√© directement sur la m√©moire interne de 128 Go, la tablette de TCL propose un emplacement pour carte microSD avec un support jusqu’√† 1 To. De quoi avoir toute sa biblioth√®que multim√©dia au creux de la main. Le processeur est un Cortex ARM A53 avec huit-cŇďurs permettant une puissance classique pour de la navigation internet et la consommation multim√©dia.

Concernant les jeux, les plus gourmands passeront avec une configuration extra-basse (chose que nous ne conseillons pas). Pour les petits jeux, aucun probl√®me, m√™me des √©mulateurs d’anciennes consoles tels que la Super Nintendo, Game Boy, Sega Megadrive, PS1 et m√™me PSP, cette tablette fera tr√®s bien l’affaire surtout si vous lui ajoutez une manette Bluetooth.

Une connectivité 4G LTE

Cette tablette √† bas prix poss√®de aussi une place pour une carte Sim pour b√©n√©ficier d’une connexion m√™me lorsque le wifi est absent (cela n√©cessite tout de m√™me un forfait additionnel).

La TCL Tab 10 Gen 2 propose de multiples applications pour les travailleurs et √©tudiants, comme le mode extension et duplications d’√©cran, √† l’instar de l’application SideCar d’Apple. Cela permet de cloner votre √©cran sur un autre p√©riph√©rique, id√©al pour pr√©senter des diapositives, la fonction d’extension √©tendra l’√©cran de votre ordinateur √† celui de la tablette afin de pouvoir √©tendre votre multit√Ęche.

Enfin, une autre fonction int√©ressante et le mode Desktop qui permet de transformer l’interface de l’ardoise en une version ordinateur d’Android (un peu comme chez les Chromebook). √Ä noter, plusieurs accessoires sont aussi disponibles pour quelques √©cus suppl√©mentaires, du clavier Bluetooth, au style T-Pen.

Afin de comparer la tablette TCL Tab 10 Gen 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

