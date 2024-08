Ce laptop gaming Gigabyte avec RTX 4070 et i9 13e gen (et des accessoires) profite d’une belle ristourne

Les gamers exigeants à la recherche d’un laptop gaming surpuissant pour enchaîner les parties nerveuses sans ralentissement pourront se diriger vers le modèle Gigabyte Aorus 15X. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est affiché à 1 499 euros au lieu de 1 799 euros chez Grobill. Trois accessoires sont même offerts.

Gage de performances de haut vol, un laptop doté d’une configuration solide est indispensable pour le jeu vidéo. Le Gigabyte Aorus 15X fait justement partie de ces machines gaming hyper pointues avec sa RTX 4070, son i9 de 13e gen ou encore son écran 165 Hz bien fluide. Généralement, de tels PC portables sont très (trop) onéreux, mais actuellement, ce modèle n’excède pas les 1 500 euros, et en prime, un sac à dos et une souris sont même offerts.

Ce qu’il faut savoir sur le Gigabyte Aorus 15X

Une dalle IPS QHD de 15,6 pouces + 165 Hz

Combo i9 de 13e gen + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement proposé à 1 799 euros, le Gigabyte Aorus 15X est désormais disponible en promotion à 1 499 euros chez Grosbill. Un sac à dos, une et un tapis de souris sont par ailleurs offerts.

Une configuration pour les plus exigeants

L’atout majeur du Gigabyte Aorus 15X se trouve dans ses entrailles : on parle évidemment de sa configuration, composée de composants récents qui promettent de belles performances.

On a tout d’abord droit à un CPU Intel Core i9-13900HX, cadencé à 3,9 GHz (boost jusqu’à 5,4 GHz !) et épaulé par 16 Go de RAM DDR5. Pour la partie graphique, Gigabyte ont opté pour une RTX 4070, un GPU récent qui offre non seulement une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, mais également avec le ray-tracing. Concrètement, vous pourrez tout à fait faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité.

Pour compléter ce bel ensemble, un SSD NVMe de 1 To prend place ici pour garantir des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine, histoire de nous permettre d’être plus productif et réactif.

Une dalle fluide à tout moment

Autre grand point fort de cet Aorus 15X : son écran de 15,6 pouces, soit une diagonale suffisamment large pour pouvoir jouer confortablement et ne manquer aucun détail dans chaque scène. Cette dalle IPS est aussi et surtout QHD (2 560 x 1 440 pixels) : non seulement elle permet de profiter d’angles de vision bien ouverts grâce à la technologie IPS, mais elle offre aussi une belle qualité d’image et un bon niveau de détails grâce au QHD. N’oublions pas le taux de rafraîchissement de 165 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans chaque action de jeu.

Côté design, Gigabyte a misé sur une identité très marquée « gaming », avec son châssis anguleux, ses motifs géométriques et son éclairage RGB au niveau du clavier. Le tout pèse tout de même 2,5 kg, ce qui n’est pas un poids plume. Mais pour le transporter, on peut au moins compter sur le large sac à dos fourni. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, notez qu’une telle configuration demande beaucoup de ressources, donc veillez à garder le chargeur près de vous. Et côté connectique, on retrouve un port HDMI 2.1, un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port jack 3,5 mm et un port RJ45.

