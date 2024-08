Samsung Galaxy Watch Ultra avec 300 € de moins, Pixel 8 à moitié prix et SmartTag 2 en promo — les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : la nouvelle Galaxy Watch Ultra passe déjà de 699 euros à 399 euros, le Google Pixel 8 perd 350 euros de son prix et le SmartTag 2 de Samsung est 40 % moins cher.

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article un petit florilège des meilleurs bons plans que nous avons partagés ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La nouvelle Samsung Galaxy Watch Ultra coûte déjà 300 € de moins chez Boulanger

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch Ultra

Un écran très lumineux et un bouton d’action pratique

Un suivi GPS précis et un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Des fonctions sportives exclusives

Lancée à 699 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra peut désormais vous revenir à 399 euros chez Boulanger. Pour bénéficier de ce super prix, vous devrez d’abord ajouter le code promo 100WULTRAL, qui fera baisser le prix de 100 euros. Puis, un bonus de 100 euros est proposé en cas de reprise d’un ancien appareil. Enfin, 100 euros de remise immédiate sont offerts pour les membres Club.

Google brade à moitié prix son Pixel 8 juste après les annonces de ses nouveaux smartphones

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 8

Un téléphone tout mignon avec un bel écran 120 Hz

Un capteur photo principal très solide

La Pixel Experience au top et les fonctionnalités d’IA

Bonus : une caméra de surveillance intérieure efficace

Vendu seul à 799 euros à son lancement, le Google Pixel 8 est aujourd’hui à seulement 449 euros sur le store officiel. On le trouve aussi dans un pack avec la caméra Nest Cam pour 519 euros chez E. Leclerc. Il y a également le modèle 256 Go du téléphone en promotion à 575 euros sur Amazon.

Amazon casse le prix du Galaxy SmartTag 2, la balise Bluetooth de Samsung devient alors plus abordable que jamais

Samsung Galaxy SmartTag 2 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Le Samsung Galaxy SmartTag 2 en bref

Un design à anneau large très pratique

Certification IP67 et autonomie de 500 jours

Plusieurs fonctionnalités pour retrouver le SmartTag, et son propriétaire

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est maintenant disponible en promotion à 24,86 euros chez Amazon.

Un forfait mobile 5G de 100 Go à moins de 8 €/mois, c’est l’offre de l’été à ne pas louper

LinkedIn Sales Solutions // Source : Unsplash

Les points intéressants de ce forfait Red By SFR

Les appels/SMS/MMS illimités en France + UE/DOM

100 Go de 5G en France et 22 Go en Europe/DOM

Le réseau de SFR à prix abordable

En ce moment, le forfait mobile 100 Go de 5G chez Red by SFR est disponible à 7,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

