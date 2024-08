Ce TV 4K QLED 43″ de la nouvelle gamme abordable chez Xiaomi est déjà moins cher

Le tout récent Xiaomi TV A Pro 2025 a de sérieux atouts, comme sa dalle 4K QLED et son système Google TV. Il a pourtant été lancé à 299 euros, soit un tarif assez abordable pour de telles prestations. Encore mieux, en ce moment, on peut même le trouver à 259 euros sur AliExpress.

Au printemps dernier, Xiaomi a lancé deux nouvelles séries de TV d’entrée de gamme utilisant des dalles LCD, les Xiaomi TV A Pro 2025 et Xiaomi TV A 2025. Si la première nous intéresse beaucoup plus, c’est parce qu’elle embarque une dalle QLED qui promet des couleurs très vives. Elle a pourtant été lancée à moins de 300 euros, ce qui devrait ravir les personnes qui n’ont pas un budget démesuré, mais qui souhaitent miser sur la qualité. Actuellement, le modèle de 43 pouces est d’ailleurs disponible à un prix encore plus intéressant grâce à un code promo.

Les points essentiels du Xiaomi TV A Pro 2025

Une dalle 4K QLED de 43 pouces

Compatibles HDR10, Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X

Avec Google TV et Chromecast

Lancé à 299 euros, le Xiaomi TV A Pro 2025 de 43 pouces est aujourd’hui disponible à 259 euros sur AliExpress grâce au code promo FRBS40.

Petit par la taille, grand par sa technologie

Le Xiaomi TV A Pro 2025 est un téléviseur assez élégant avec son cadre métallique ultra-fin et surtout son design borderless qui permet de s’immerger très rapidement dans chaque contenu. Mais ce qu’on va davantage apprécier dans ce look, c’est bien évidemment l’écran en lui-même.

Ce dernier possède une diagonale de 43 pouces, une petite taille qui conviendra parfaitement aux petites pièces ou à celles et ceux qui recherchent un téléviseur d’appoint pour une chambre. Surtout, ce TV embarque une dalle 4K QLED, qui promet donc des couleurs bien vives et des images contrastées et nettes. Oui, il est possible d’avoir un bon TV avec un filtre « Quantum Dots » à moins de 300 euros. Ajoutons à cela une compatibilité avec la norme HDR10 pour des images encore plus lumineuses. Le taux de rafraîchissement s’établit quant à lui à 60 Hz, ce qui est bien assez pour avoir des images suffisamment fluides, d’autant plus que le TV intègre également la technologie MEMC afin d’offrir des mouvements fluides et des séquences sans saccade.

Google TV pour vous servir

Le Xiaomi TV A Pro 2025 est par ailleurs animé par le système Google TV, qui propose une interface bien fluide et riche en contenus. Les applications de streaming phare sont évidemment mises à disposition, de même que les applications du Play Store. On a aussi droit à la fonction Chromecast pour diffuser du contenu sans fil depuis un smartphone ou une tablette. Google Assistant est aussi de la partie pour pouvoir commander des objets connectés présents dans le domicile, par exemple.

Côté audio, ce TV Xiaomi se révèle compatible avec les technologies Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X ; concrètement, vous pourrez profiter d’une expérience sonore bien immersive, avec la sensation que le son se diffuse dans toute la pièce. Enfin, sachez que ce téléviseur n’est pas taillé pour le gaming. Il ne possède par exemple aucun port HDMI 2.1, ce qui empêchera les détenteurs d’une console next-gen de jouer dans les meilleures conditions.

