AMD Ryzen 7 5700X3D : ce processeur idéal pour un PC vieillissant chute sous les 140 €

Si le CPU de votre ordinateur commence à souffrir un peu à la moindre ouverture de logiciels gourmands en ressources, alors il est peut-être temps d’en changer et de se diriger vers une solution vraiment puissante. Vous pourrez par exemple vous tourner sans problème vers un processeur signé AMD, marque qui est revenue ces dernières années sur le devant de la scène avec ses Ryzen présentant un excellent rapport qualité/prix. L’une des nouvelles références de la gamme, le performant Ryzen 7 5700X3D, est d’ailleurs affichée à moins de 140 euros, et c’est une super affaire.

Les points forts de l’AMD Ryzen 7 5700X3D

Un processeur hyper abordable

La technologie 3D V-Cache pour booster les performances

Jusqu’à 4,1 GHz en mode boost

Affiché à plus de 200 euros chez certains e-commerçants, le processeur AMD Ryzen 7 5700X3D est aujourd’hui proposé à 156 euros chez AliExpress. Mais grâce au code promo 8FR20, vous pourrez l’avoir à 136 euros.

Le prix réduit du processeur AMD Ryzen 7 5700X3D après application du code promo sur AliExpress.

Des performances boostées

Le processeur AMD Ryzen 7 5700X3D est l’actuel meilleur rapport qualité/prix d’AMD. Lancé en début d’année, ce CPU propose des performances très proches d’un Ryzen 7 5800X3D, l’un des best-sellers de la marque qui intègre d’ailleurs la même technologie que le Ryzen 7 5700X3D : le 3D V-Cache. Une technologie maison de la marque qui consiste à empiler de la mémoire cache pour booster les performances du CPU, en particulier pour le jeu vidéo. Elle permet par exemple d’atteindre des FPS bien plus élevés.

En bref, si votre PC est vieillissant et que vous souhaitez lui donner toutes les ressources nécessaires pour jouer à des titres gourmands, alors ce CPU est une excellente solution à envisager. Et si vous l’associez à une RTX 4070, ce Ryzen 7 sera capable de faire tourner à peu près n’importe quel jeu gourmand de ces deux dernières années en définition 2K à 60 images par seconde.

Enchaîner les tâches lourdes

Cet AMD Ryzen 7 5700X3D est par ailleurs doté de 8 cœurs et de 16 threads, ainsi que d’une fréquence de base de 3,1 GHz et jusqu’à 4,1 GHz mode Max Boost. Autant dire qu’il n’aura aucun mal dans les tâches lourdes comme le codage, le montage ou les applications de création les plus évoluées en 2D ou 3D. Toutefois, son TDP de 105 W nécessitera un refroidissement performant. Enfin, pour ne rien gâcher, il s’agit d’un processeur AM4 : le prix des cartes mères le supportant est désormais très bas.

