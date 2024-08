Dell propose un PC portable doté d’un très bon CPU à prix très compétitif grâce à cette offre

PrĂ©parez la rentrĂ©e en vous Ă©quipant avec du bon matĂ©riel : avec un nouvel ordinateur, c’est la sĂ©rĂ©nitĂ© assurĂ©e, d’autant que Dell propose une belle remise sur une configuration maison : l’Inspiron 3535 avec un AMD Ryzen 7 est Ă 549,36 euros au lieu de 649,36 euros.

Le PC portable Dell Inspiron 3535 // Source : Dell

Le Dell Inspiron 3535 présenté ici est un ordinateur portable conçu pour la bureautique, le télétravail, le multimédia, la prise de note et même du gaming très léger, avec des jeux peu gourmands. Pour vous aider à préparer la rentrée, le site de Dell vous le propose avec 100 euros de moins sur son site marchand.

Les avantages du Dell Inspiron 15 3535

Écran Full HD de 15,6″ avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement max de 120 Hz

Processeur AMD Ryzen 7 7730U couplé à 16 Go de RAM et un SSD de 1 To

Une connectique variée avec trois ports USB, une prise jack, un port HDMI 1.4 et un lecteur carte SD 3.0

Au lieu de 649,36 euros, le Dell Inspiron 15 3535 est en ce moment en promotion Ă seulement 549,36 euros sur le site officiel.

Une petite configuration Ă un tarif plus qu’honnĂŞte

Si vous ĂŞtes Ă©tudiant et qu’il vous faut un nouvel ordinateur pour entamer cette rentrĂ©e, mais que votre budget est limitĂ©, vous allez pouvoir vous faire plaisir sans avoir l’impression d’utiliser un tank avec ce PC Dell Inspiron 15 3535. La configuration est dĂ©jĂ faite sur le site de Dell : vous pouvez la faire Ă©voluer avant de passer commande, mais sachez que cela aura une incidence sur le prix final.

En l’Ă©tat, avec le processeur AMD Ryzen 7 7730U (8 cĹ“urs, 16 threads), Windows 11 Famille, 16 Go de RAM DDR4 3 200 MHZ divisisĂ©s en 2 x 8 Go et un SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To, pour moins de 550 euros, vous vous en tirez très bien. Notez qu’il y a quand mĂŞme quelques points faibles sur cet ordinateur, Ă commencer par l’utilisation du WiFi 5 au lieu du WiFi 6. Ça reste correct pour le prix, mais il faut le prendre en compte.

Le clavier n’est pas rĂ©troĂ©clairĂ©, le chargeur n’est pas USB-C et la batterie de 41Wh permet une autonomie de 5h max, donc prĂ©voyez une prise Ă proximitĂ©. Et la luminositĂ© est limitĂ©e Ă 250 nits, donc n’espĂ©rez pas l’utiliser en plein soleil, vous ne verrez pas grand-chose.

Un ordinateur idéal pour une utilisation au quotidien

Le PC portable Dell Inspiron 15 3535 est un modèle qui se veut plutĂ´t compact et lĂ©ger : il mesure 358,5 x 235,56 x 16,96/18,99 mm (il est plus Ă©pais vers les charnières) pour 1,63 kg. Ă€ titre de comparaison, le MacBook Air M2 fait 340,4 x 237,6 x 11,5 mm pour 1,51 kg, mĂŞme si, niveau puissance, ils n’ont rien en commun.

Vous retrouvez un Ă©cran de 15,6″ qui affiche de la Full avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 120 Hz. L’affichage est donc fluide, le top si vous faites de la vidĂ©o, de la photo et bien sĂ»r, un peu de gaming.

Le processeur AMD Ryzen 7 7730U est un modèle reconnu pour ses performances et surtout un prix plus abordable que ses concurrents, les Intel Core i7. Avec 16 Go de RAM et le SSD de 1 To, vous avez de quoi mener à bien tous vos projets multimédias, chiller dans votre canapé et travailler.

Pour vous aider Ă trouver un ordinateur portable pas trop cher, vous pouvez consulter notre guide d’achat dĂ©diĂ© aux PC Ă moins de 1 000 euros.