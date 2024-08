Xiaomi TapCast : la solution 4K pour streamer votre PC sur TV est en promo à moins de 80 €

Avec la solution Xiaomi Conference TapCast 4K, vous pouvez caster le contenu de votre PC, par exemple, vers n’importe quel Ă©cran, mĂŞme si vous n’ĂŞtes pas connectĂ© en Wi-Fi. Amazon vous propose cette solution en promo pour 78,77 euros.

Le Conference TapCast de Xiaomi // Source : Xiaomi

Le Xiaomi Conference TapCast est un accessoire très prisĂ© en milieu professionnel, car il permet de caster l’Ă©cran d’un PC sur un autre Ă©cran sans connexion Internet. C’est une solution plug’n’play très simple ne nĂ©cessitant aucune installation. Il suffit de brancher l’Ă©metteur sur votre PC et le rĂ©cepteur sur l’Ă©cran en question et d’appuyer sur l’unique bouton pour lancer le cast.

Les points forts du Xiaomi Conference TapCast 4K

Aucune installation de logiciel ou de pilote

Fonctionne avec un port USB-C et un port HDMI

Peut caster de la 4K sans problème

Alors que le Xiaomi Conference TapCast 4K est vendu plus de 100 euros en temps normal, vous le retrouvez aujourd’hui Ă 78,77 euros chez Amazon.

Castez depuis tous vos appareils sans connexion Wi-Fi

Le Xiaomi Conference TapCast 4K est en fait composĂ© de deux appareils : le premier, l’Ă©metteur, ressemble Ă ce que propose Google et son Chromecast. Le second, le rĂ©cepteur, a plutĂ´t le look d’un Fire TV Stick miniature. La comparaison s’arrĂŞte au design parce que les fonctions sont totalement diffĂ©rentes.

Ne vous attendez pas Ă une interface de TV connectĂ©e avec accès aux plateformes de streaming ou autre, ce n’est pas l’usage ici. Le Conference TapCast 4K sert Ă caster votre Ă©cran PC, par exemple, vers un tĂ©lĂ©viseur. C’est un appareil qui peut ĂŞtre très pratique en milieu professionnel, pour faire une prĂ©sentation par exemple. Ça Ă©vite les branchements superflus et fait donc gagner du temps, pour un rĂ©sultat en 4K.

Branchez, appuyez, c’est configurĂ©

L’utilisation du Xiaomi Conference TapCast 4K est on ne peut plus simple. Vous branchez l’Ă©metteur sur votre PC, le rĂ©cepteur lĂ oĂą vous voulez caster, vous appuyez sur l’unique bouton de l’Ă©metteur… Et c’est tout. L’image est instantanĂ©ment diffusĂ©e sur l’Ă©cran, en 4K s’il est compatible. Vous permettant de faire votre prĂ©sentation tranquillement depuis votre siège.

Le gros atout de cet appareil, c’est qu’il ne nĂ©cessite aucune connexion Wi-Fi ou autre. Il y a un module Wi-Fi intĂ©grĂ© avec un protocole de transmission de la bande 5G qui permet un transfert Ă grande vitesse.

Si jamais vous avez plusieurs ports de transmission, vous pouvez les relier au mĂŞme port de rĂ©ception et passer de l’un Ă l’autre en appuyant sur le bouton. L’Ă©metteur a besoin d’un port USB-C et le rĂ©cepteur d’un port HDMI. Par contre, pas sĂ»r que ça fonctionne avec des appareils comme le Steam Deck, pour jouer sur un tĂ©lĂ©viseur.

Si vous ĂŞtes plutĂ´t Ă la recherche d’un appareil pour regarder la TV, vous pouvez consulter notre guide sur les meilleures Box TV.