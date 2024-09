Boulanger lance une promo à moins de 450 € pour un TV Qled 4K de 58 pouces (avec HDMI 2.1)

Envie d’un nouveau TV à un bon prix pour la rentrée ? Ce modèle Qled de 58 pouces signé Hisense est le parfait candidat : il est même en promotion à 449 euros chez Boulanger, contre 649 euros de base.

Des TV Qled et efficaces plus abordables que la moyenne : voici ce que propose la marque Hisense, qui dĂ©ploie plusieurs gammes de tĂ©lĂ©viseurs dotĂ©s d’une fiche technique complète sans beaucoup de concessions. Le modèle 58E7NQ de 2024 dispose par exemple de nombreuses compatibilitĂ©s, que cela soit au niveau de la qualitĂ© d’image ou des fonctionnalitĂ©s liĂ©es au gaming. Si on le trouve Ă 649 euros habituellement, aujourd’hui, il coĂ»te 30 % de moins.

Keypoints du produit

Une dalle 4K Qled de 58 pouces

Compatible avec les formats HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision et Atmos

Une Smart TV avec des ports HDMI 2.1, mode de jeu…

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 649 euros, le tĂ©lĂ©viseur Hisense 58E7NQ 2024 est en ce moment proposĂ© Ă 499 euros sur le site Boulanger, mais grâce Ă une ODR, le TV peut vous revenir Ă 449 euros.

Une dalle Qled de qualité et de multiples compatibilités

Le TV Hisense 58E7NQ arbore un design réussi, avec ses fines bordures d’écran qui laissent toute leur place aux images et de s’immerger correctement dans chaque contenu visionné. Il n’y a pas que l’apparence qui respire la qualité ici : l’écran est tout aussi agréable à voir.

Ce modèle 2024 présente une dalle 4K de 58 pouces qui nous fait profiter de tous les avantages du Qled, une technologie d’affichage qui offre de beaux contrastes et des images bien détaillées. L’écran supporte par ailleurs les formats HDR (HDR10, HDR10+, HLG) et Dolby vision pour un rendu des images encore plus lumineux et des couleurs très réalistes.

Quant à la partie audio, le TV est compatible Dolby Atmos pour une meilleure expérience audio, mais on vous conseille tout de même de vous procurer une barre de son pour un audio plus riche et immersif.

Une smart TV avec quelques fonctionnalités gaming

Ce modèle intègre plusieurs fonctionnalités gaming bien pratiques. On a d’abord droit à 3 ports HDMI 2.1 qui prennent en charge l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour minimiser les effets de latence et offrir une assez bonne réactivité, ainsi que le VRR (Variable Rate Refresh). En revanche, Hisense limite sa dalle à 50 Hz et donc n’autorise pas la 4K@120Hz.

Enfin, comme tous les modèles de la marque, le 58E7NQ tourne sous le système d’exploitation de la maison, Vidaa. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications phares, comme Netflix, Prime Video et Disney+. La navigation dans les menus de Vidaa est fluide et rapide, ce qui est très appréciable.

Les assistants Alexa et Google Assistant sont de leur côté bien présent pour toutes vos requêtes vocales, sans avoir besoin de manipuler la télécommande.

