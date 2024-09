Seulement 429 €, c’est le super prix sur Amazon pour ce TV 4K QLED 55 pouces bien configuré (Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1)

Le TV TCL 55T7B, qui embarque une belle dalle QLED de 55 pouces aux multiples compatibilités, est un modèle très complet qui devrait avant tout ravir celles et ceux qui ont un petit budget. En effet, cette référence est actuellement proposée à 429 euros au lieu de 699 euros sur Amazon.

TCL fait sans conteste partie de ces marques qui proposent des TV très bien calibrés présentant un rapport qualité-prix quasi imbattable. Dans le catalogue du fabricant, on trouve ainsi, à des tarifs agressifs, des références dotées d’une grande dalle accumulant les compatibilités avec les meilleures normes vidéo, et même de ports HDMI 2.1 : c’est justement le cas du TV QLED TCL 55T7B, que l’on trouve en ce moment à moins de 430 euros.

Les points forts du TV TCL 55T7B

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 699 euros, le TV QLED TCL 55T7B est aujourd’hui disponible en promotion à 429 euros sur Amazon.

Une grande dalle QLED de bonne facture

TCL met souvent un point d’honneur à concevoir des téléviseurs élégants et fins qui ne feront certainement pas tache dans un intérieur. Le modèle TCL 55T7B présente justement un design particulièrement esthétique, avec ses bordures très fines, voire invisibles, son cadre métallique ou encore ses pieds discrets, lesquels peuvent d’ailleurs être déplacés sous l’écran pour que le TV s’adapte mieux au meuble sur lequel il est posé, ou encore pour qu’une barre de son puisse se glisser plus facilement sous la dalle. Bref, on a là un TV sobre, mais assez chic, qui se fond facilement dans toutes les décorations d’intérieur.

L’un des autres atouts de ce téléviseur, c’est évidement cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED de 55 pouces, qui offre de beaux contrastes, une restitution fidèle des couleurs et une bonne luminosité. Le téléviseur bénéficie même de la technologie 4K HDR Pro qui promet, selon la marque, des couleurs encore plus vives et précises. La dalle est par ailleurs compatible Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+, des normes qui permettent d’obtenir des images plus contrastées et plus riches en détails, notamment grâce à une extension de la plage de luminosité de l’affichage. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos, et donc d’un son bien immersif qui se diffuse dans toute la pièce.

Un TV pour le gaming, mais…

Le TV TCL 55T7B peut aussi satisfaire les gamers grâce à ses trois ports HDMI 2.1, une connectique indispensable pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions. Elle pourra ainsi permettre de profiter d’une très bonne fluidité en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. Le mode Game Master est d’ailleurs là pour fournir les meilleurs réglages durant chaque session. En revanche, la dalle étant limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on devra malheureusement se passer du mode 4K@120 fps.

Pour finir, ce modèle tourne sous Google TV, un système d’exploitation toujours aussi fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi envoyer toutes vos requêtes vocales à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast. Notez aussi que le TV fonctionne également avec Alexa.

