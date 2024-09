Acer Aspire 3 : ce laptop performant avec un Ryzen 7 chute sous les 500 € grâce à un code promo

Puissant et lĂ©ger, l’Acer Aspire 3 est un bon laptop qui a le gros avantage d’embarquer une puce Ryzen 7. Ce modèle n’est pas pour autant hors de prix puisque chez Rakuten (vendeur Boulanger), on peut le trouver Ă 499 euros au lieu de 549 euros.

Si vous pensiez qu’il Ă©tait nĂ©cessaire de dĂ©bourser une fortune pour acquĂ©rir un PC portable lĂ©ger, performant et douĂ© pour le multitâche, dĂ©trompez-vous. L’Acer Aspire 3 A314-42P est par exemple dotĂ© d’un processeur Ryzen 7, d’une mĂ©moire vive gĂ©nĂ©reuse et d’un gros SSD, mais il ne coĂ»te pourtant pas plus de 500 euros en ce moment.

Les points forts de l’Acer Aspire 3 A314-42P

Un laptop fin et léger

Une dalle IPS WUXGA de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affichĂ© Ă 549 euros, l’Acer Aspire 3 A314-42P est aujourd’hui disponible Ă 499 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo ORDI50.

Un laptop idéal pour le travail en mobilité

L’Acer Aspire 3 est tout d’abord un PC portable facilement transportable, et donc taillĂ© pour les travailleurs nomades qui ont besoin d’une machine lĂ©gère qui ne prend que peu de place dans le sac. Avec un poids de 1,8 kg seulement et une Ă©paisseur de 1,79 cm, on peut sans difficultĂ© dire que ce laptop est très pratique au quotidien. D’ailleurs, malgrĂ© sa finesse, cet Aspire 3 propose une connectique plutĂ´t fournie avec un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 et une prise combo casque/micro. Autant dire que vous pourrez ajouter plusieurs pĂ©riphĂ©riques sans problème.

Au niveau de son Ă©cran, on a droit Ă une dalle IPS WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces, qui propose non seulement des angles de vision bien ouverts, mais aussi une très bonne qualitĂ© d’image, avec des contenus bien nets et dĂ©taillĂ©s. Ajoutons Ă cela un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz qui suffit amplement pour profiter d’une navigation bien fluide au quotidien, mais qui pourrait s’avĂ©rer un peu juste pour du jeu, par exemple.

Un laptop pour la productivité

Ă€ l’intĂ©rieur de la bĂŞte se trouve son principal atout. L’Acer Aspire 3 embarque en effet un processeur Ryzen 7 5700U, cadencĂ© Ă 1,8 GHz (boost jusqu’à 4,3 GHz) et Ă©paulĂ© par 16 Go de mĂ©moire vive pour gĂ©rer efficacement le multitâche. Avec une telle configuration, vous devriez pouvoir enchaĂ®ner les tâches classiques (navigation web, bureautique…) sans ralentissement. Ajoutons Ă cela la prĂ©sence d’un SSD 512 Go, qui garantit encore plus de rĂ©activitĂ© avec des lancements rapides de la machine et des temps de chargement rĂ©duits. Pour ce qui est de la partie graphique, la marque a misĂ© sur une carte AMD Radeon Graphics, ce qui n’est pas le meilleur choix pour permettre de jouer dans les meilleures conditions Ă des jeux rĂ©cents et gourmands.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, l’Acer Aspire 3 renferme une batterie de 50 Wh, qui est en thĂ©orie capable de faire fonctionner le laptop durant une dizaine d’heures. Évidemment, cette autonomie peut varier selon l’utilisation.

