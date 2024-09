Ce pack complet de la marque Arlo est à -60 %, il inclut deux caméras connectées et un panneau solaire pour une surveillance continue

Arlo propose plusieurs excellentes caméras de surveillance connectées qui disposent d’une foule de fonctionnalités rassurantes. Actuellement, ce sont les Pro 4 XL et Pro 3 Floodlight qui sont à l’honneur dans un pack, lequel comporte aussi un panneau solaire, que l’on trouve affiché à 219,99 euros au lieu de 549,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Les caméras de surveillance connectées conçues par Arlo sont généralement des valeurs sûres. Ces produits haut de gamme embarquent une batterie de technologies et de fonctionnalités qui permettent de garder un œil sur son domicile et ses environs ainsi que d’être notifié au moindre mouvement détecté autour. Les Arlo Pro 4 XL et Arlo Pro 3 Floodlight, qui filment en 2K, font partie des meilleures références du catalogue de la marque. Et en ce moment, il est possible de les acquérir, avec un panneau solaire en prime, pour moins de 220 euros.

Que contient ce pack Arlo ?

Deux caméras qui filment en 2K

Dont l’une qui intègre un projecteur puissant

Un panneau solaire pour recharger ses caméras de façon plus écologique

Initialement affiché à 549,99 euros, le pack Arlo Pro 4 XL + Arlo Pro 3 Floodlight + panneau solaire est aujourd’hui disponible en promotion à 219,99 euros à la Fnac et chez Darty.

L’Arlo Pro 4 XL, une caméra bourrée de fonctionnalités

La caméra de surveillance connectée Arlo Pro 4 XL est un modèle haut de gamme qui s’installe très facilement. Ici, aucun hub n’est requis pour la mettre en marche et la faire fonctionner, il vous suffira de connecter votre caméra à votre réseau Wi-Fi via l’application de la marque. Une fois bien installée en extérieur ou à l’intérieur de votre domicile, l’Arlo Pro 4 XL pourra filmer des images en 2K de jour comme de nuit, avec un champ de vision de 160°, ce qui lui permet de balayer une grande surface.

La caméra dispose également d’une foule de fonctionnalités rassurantes, comme la détection de mouvements, et donc la notification immédiate dès qu’une présence est repérée, mais aussi l’audio bidirectionnel pour échanger avec des visiteurs ou encore une sirène intégrée pour faire fuir les intrus. En revanche, sachez qu’il est fortement conseillé de souscrire un abonnement au service Arlo Secure, dont un essai gratuit de trois mois est proposé avec le pack. Grâce à cet abonnement, la caméra pourra identifier précisément qui ou quoi se trouve devant votre porte (humains, animaux de compagnie, colis…) ainsi que se concentrer sur des zones d’activité définies par l’utilisateur. De plus, il est possible de sauvegarder des vidéos dans un cloud grâce à Arlo Secure.

L’Arlo Pro 3 Floodlight, la caméra qui ne passe pas inaperçue

Tout comme l’Arlo Pro 4 XL, l’Arlo Pro 3 Floodlight est capable de filmer en résolution 2K avec là aussi un champ de vision de 160°. Elle résiste également aux intempéries et intègre une sirène, des micros pour l’audio bidirectionnel ou encore une vision nocturne détaillée. Mais la grosse particularité de la Pro 3 Floodlight, c’est évidemment son grand projecteur qui entoure sa tête et qui permet d’éclairer les scènes nocturnes. Un projecteur qui, d’ailleurs, ne rend pas la caméra très discrète…

Dans le détail, ce projecteur LED puissant peut braquer un rayon de lumière d’une intensité de 2 000 à 3 000 lumens, selon le constructeur. Un éclairage qui se déclenche par le mouvement ou manuellement. Depuis l’application, vous pourrez programmer la durée de cet éclairage et même opter pour un mode flash au lieu d’une lumière constante, un choix qui peut s’avérer utile en cas d’intrusion. Enfin, sachez que les deux caméras fonctionnent sur batterie et peuvent être rechargées facilement grâce au panneau solaire fourni. Elles sont également compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.