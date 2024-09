399 €, c’est le super prix de ce TV 4K 58 pouces avec Google TV qui va à l’essentiel

Le TV LED 4K TCL 58V6B est un modèle qui propose de belles prestations pour son prix, qui devient encore plus intéressant actuellement grâce à une promotion chez E.Leclerc. Sur son site, on peut en effet le trouver à 399 euros au lieu de 459 euros.

TCL est l’une de ces marques qui s’efforcent de proposer des TV offrant d’excellents rapports qualité/prix. Parmi les nombreux atouts de ces modèles aux tarifs agressifs, on trouve notamment la présence du très pratique système d’exploitation Google TV. Une caractéristique qui suffit à rendre recommandables des modèles qui n’auraient peut-être pas attiré notre attention de base, à l’image du TV TCL 58V6B. Ce dernier n’est en effet pas un téléviseur haut de gamme avec une fiche technique très pointue, mais son OS, ses ports HDMI 2.1, son grand écran et surtout son prix très peu élevé après promotion peuvent aussi nous intéresser.

Les points essentiels du TV TCL 58V6B

Une dalle LED 4K de 58 pouces

Google TV

Des ports HDMI 2.1 avec ALLM

Initialement proposé à 459 euros, le TV TCL 58V6B est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez E.Leclerc.

Un beau et grand téléviseur 4K

Le téléviseur TCL 58V6B adopte tout d’abord un design qui se rapproche bien plus de celui d’un premium que de celui d’un modèle d’entrée de gamme à moins de 400 euros. Sa dalle encadrée de bordures très fines, voire invisibles, ou encore la très faible épaisseur de son écran contribuent en effet à lui donner cet aspect haut de gamme que l’on recherche généralement.

Côté écran, ce TCL 58V6B n’embarque pas de dalle QLED ou Mini-LED, des technologiques que l’on retrouve fréquemment dans le catalogue de la marque. Ici, on doit se contenter d’un écran LED, qui n’a pas la prétention d’offrir les mêmes prestations que les dalles QLED ou Mini-LED en termes de contrastes, par exemple, mais on a tout de même droit à une belle qualité d’image grâce à la 4K, et c’est déjà bien suffisant, surtout pour un TV d’appoint pour une chambre, par exemple. Sa diagonale de 58 pouces est en plus très agréable et confortable. Pour couronner le tout, le TV propose également des compatibilités avec les formats HDR10 et HLG, histoire de garantir des images bien lumineuses et assez détaillées, dans les zones d’ombre et de lumière.

La fluidité de Google TV

L’un des atouts majeurs du TV TCL 58V6B est évidemment son système d’exploitation, Google TV, qui met à disposition une grande quantité d’applications à télécharger. L’interface est très complète et même personnalisable, ce qui est tout de même bien plus sympathique. Google oblige, l’assistant vocal Google Assistant est évidemment de la partie, de même que la fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu sur le téléviseur depuis un smartphone ou une tablette.

Enfin, ce TV a aussi le mérite d’intégrer des ports HDMI 2.1, compatibles avec l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui permet de profiter de parties de jeu bien fluides en réduisant considérablement la latence grâce au basculement automatique vers un mode prévu à cet effet. Cependant, la dalle du téléviseur n’étant rafraîchie qu’à 50/60 Hz, il ne sera pas possible de profiter de la 4K@120fps.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV TCL du moment.

