LG Gram 17 : cet ultrabook super léger avec un grand écran baisse de 850 €

E.Leclerc vous facilite la rentrée en proposant un ordinateur portable aussi fin qu’un MacBook, mais sous Windows, avec une promotion impressionnante. En effet, la version 2023 du LG Gram 17 est à -46 % !

Source : Chlo̩ Pertuis РFrandroid

C’est la rentrée depuis quelques jours et vous avez peut-être besoin d’un nouvel ordinateur aussi rapide que portable, car il faut pouvoir l’emmener partout pour travailler, étudier, sans oublier la petite pause détente qui fait du bien. Pour ça, direction E.Leclerc pour retrouver le LG Gram 17, un ultrabook avec écran de 17″ et configuration de pointe disponible avec 850 euros de réduction.

Les points forts du LG Gram 17

Dimensions compactes : 378,8 x 258,8 x 17,8 mm pour 1,35 kg

Une dizaine d’heures d’autonomie en usage quotidien

La qualité de l’écran Quad HD+ sur du 17″

Au lieu de 1 849 euros, le LG Gram 17 de 2023 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez E.Leclerc. En plus, si vous avez une carte E.Leclerc, vous pouvez cagnotter 100 euros sur votre compte.

Un PC portable qui n’a rien à envier aux MacBook

Le LG Gram 17 se pose comme un PC portable qui rentre dans la catégorie des ultrabooks : ces ordinateurs fins, légers et endurants qui sont très prisés pour le télétravail ou si vous êtes souvent dans le train, l’avion, les transports… Bref, en mode nomade.

Le LG Gram 17 remplit tous ces critères de portabilité avec ses dimensions de 378,8 x 258,8 x 17,8 mm et un poids plus de 1,35 kg. Pour comparer avec un concurrent qui a un écran de même taille, le MacBook Pro de 17″ fait 393 x 267 x 25 mm pour 2,99 kg. Pour trouver plus petit et léger, il faut se diriger vers les MacBook Air, mais là , les tailles sont limitées à 13″ ou 15″.

La configuration idéale pour travailler partout

Ce PC LG Gram 17 est particulièrement adapté à un usage professionnel parce qu’il propose un grand écran de 17″, qui affiche en plus de la QHD+, soit 2 560 x 1 600 pixels. De quoi mettre deux fenêtres côte à côte pour optimiser la productivité.

Tout ça se fait de façon fluide avec la puissance de la machine, délivrée par le processeur Intel Core i7-1360P qui peut être boosté au maximum à 5 GHz. Accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5-SDRAM et d’un SSD M.2 de 1 To, vous avez de quoi être tranquille pendant un bon petit moment avec cette configuration, avec même la possibilité de lancer quelques jeux 3D pas trop gourmands en ressources, car il n’y a pas de carte graphique.

En plus, vous bénéficiez du Wi-Fi 6E pour une connexion rapide et stable, pour travailler dans de bonnes conditions, ou profiter de vos contenus en streaming sans latence. La connectivité est assez généreuse, avec 2 ports USB-A 3.2 Gen2, un port HDMI, 2 ports Thunderbolt 4 et une prise casque.

