Un grand laptop 17 pouces sous Ryzen 5 pour moins de 400 €, qui dit mieux ?

Avoir un PC portable fonctionnel, c’est la garantie de profiter d’une expérience utilisateur agréable au quotidien. C’est ce qu’offre le HP 17-cp0018nf, et qui coûte aujourd’hui moins de 400 euros grâce à cette offre Cdiscount.Â

Un bon PC portable ne coûte pas forcément plus de 1 000 euros. C’est le cas par exemple du HP 17-cp0018nf : il embarque une puce AMD suffisamment puissante pour les tâches du quotidien, avec une autonomie satisfaisante pour en profiter au maximum. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, le voilà sous les 400 euros.

Les avantages de ce laptop HP 17-cp0018nf

De belles finitions, avec un écran grand format en FHD

Un processeur Ryzen 5 avec 8 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go et la charge rapide

Le PC portable HP 17-cp0018nf est habituellement à 499 euros sur le site Cdiscount, mais aujourd’hui, il s’affiche à 399 euros.

Un grand écran pour travailler confortablement

Le HP 17-cp0018nf est un ordinateur portable destiné pour un usage quotidien, entre loisirs et travail, parfaits pour consulter différents contenus multimédias. Ce modèle profite d’un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat au coloris gris graphite.

Son grand écran Full HD de 17,3 pouces est de bonne facture, avec des bordures assez fines et sera agréable pour travailler confortablement plusieurs heures dessus, pour surfer sur le web ou encore visionner du contenu. Malgré sa grande diagonale, ses dimensions ainsi que son poids de 2 kg le rendent facilement transportable et peu encombrant lors de vos déplacements. Son châssis est compact, et accueil une bonne connectique : on a droit à un port HDMI, deux ports USB-A, un port USB Type-C, et une prise casque audio.

Une configuration qui en a encore dans le ventre

Sa configuration n’est pas la plus puissante, mais arrive à faire tourner efficacement la machine. On a donc un processeur AMD Ryzen 5 5500U cadencé à 2,1 GHz (Turbo 4 GHz) épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème.

De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels en plus de réduire les temps de chargement. Enfin, côté batterie, HP annonce une durée d’autonomie allant jusqu’à huit heures. Vous allez pouvoir l’utiliser un bon moment, mais une fois à court de batterie, vous allez pouvoir compter sur la charge rapide pour régénérer facilement de la batterie.

