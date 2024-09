Cette caméra 4K pivotable à 360° qui a une tête de droïde est à -42 % sur Amazon

La camĂ©ra de sĂ©curitĂ© eufy a une particularitĂ© : outre son look qui fait penser Ă un cĂ©lèbre petit droĂŻde d’une saga tout aussi connue, elle est montĂ©e sur un moteur pour tourner Ă 360° et elle est capable de filmer en 4K. On la trouve aujourd’hui Ă 75,99 euros au lieu de 129,99 euros sur Amazon.

La caméra de surveillance motorisée eufy S350 // Source : eufy

Avoir une camĂ©ra de sĂ©curitĂ©, ça a de nombreux avantages. Le but est le mĂŞme : se rassurer en surveillant sa maison quand vous n’y ĂŞtes pas, ou quand vous ĂŞtes dans une autre pièce. Avec la eufy S350, vous surveillez une pièce en 4K, bĂ©nĂ©ficiez d’un zoom x8, de l’audio bidirectionnel et surtout d’un moteur pour pivoter Ă 360° et s’incliner Ă 75° pour n’en louper aucune miette. Cerise sur le gâteau, elle est affichĂ©e avec 42 % de rĂ©duction en ce moment.

Les avantages de la eufy S350

Grand angle 4K et téléobjectif 2K

Suivi des personnes avec l’IA

Vision nocturne et audio bidirectionnel

Alors qu’elle coĂ»te d’habitude 129,99 euros, aussi bien sur le site officiel de la marque que sur Amazon, la camĂ©ra eufy S350 est actuellement remisĂ©e Ă seulement 75,99 euros.

Gardez un Ĺ“il en 4K dans votre maison

Si vous vous absentez souvent de votre domicile et que ça vous fait une petite boule au ventre, vous pouvez sans problème installer la eufy S350 pour vous rassurer. Cette camĂ©ra de surveillance se branche sur le secteur, donc prĂ©voyez une prise Ă proximitĂ© ou une rallonge, notamment si vous comptez l’installer au mur ou au plafond. Notez qu’il s’agit d’une camĂ©ra d’intĂ©rieur, elle n’a pas de certification IP, donc ne tentez pas de la fixer dehors.

La eufy S350 est Ă©quipĂ©e de deux capteurs : un objectif grand-angle 4K avec un champ de vision de 130° et une ouverture F/1.6, et un tĂ©lĂ©objectif 2K avec un zoom optique 3X et une ouverture similaire. Vous pouvez utiliser les boutons de l’app sur le smartphone pour faire un zoom qui va jusqu’Ă 8x, pour afficher des dĂ©tails Ă l’Ă©cran.

Le vrai plus de cette camĂ©ra, c’est qu’elle peut pivoter Ă 360°. Dans la base se cache un moteur qui permet de la faire tourner sur elle-mĂŞme. Vous pouvez le faire manuellement ou, si vous avez activĂ© le suivi avec l’intelligent artificielle, elle peut le faire toute seule. Attention toutefois : si vous l’activez en votre absence et qu’il y a un intrus chez vous, le bruit de moteur risque d’attirer l’attention.

Les zones d’intĂ©rĂŞt permettent d’Ă©viter les fausses alertes

La camĂ©ra fonctionne beaucoup avec l’IA. Comme on l’a prĂ©cisĂ© juste au-dessus, l’IA peut suivre automatiquement une silhouette qu’elle dĂ©tecte dans son champ de vision. Vous pouvez aussi dĂ©limiter des zones d’intĂ©rĂŞt dans l’image, si vous souhaitez surveiller un endroit en particulier : le panier du chien, le lit de bĂ©bĂ©, la porte d’entrĂ©e, etc. Comme ça, s’il se passe quelque chose autour, vous ne recevez pas de notifications inutiles.

Vous profitez en plus de l’audio bidirectionnel, qui permet d’entendre et de parler avec les personnes en face de la camĂ©ra. Une option pratique pour rassurer un enfant qui pleure ou un chien qui aboie, mais aussi dissuader d’Ă©ventuels intrus.

Toutes ces options et bien d’autres, comme la compatibilitĂ© avec les assistants vocaux Alexa et Google, se règlent dans le logiciel et/ou l’application. C’est lĂ que ça pĂŞche un peu, car la navigation manque d’intuitivitĂ© et demande un petit temps d’adaptation. Dommage parce que la camĂ©ra est vraiment pratique. En plus, elle ne demande aucun abonnement pour le stockage, tout se fait en local.

Comparez la eufy S350 avec d’autres modèles en consultant le guide comparatif des meilleures camĂ©ras connectĂ©es du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.