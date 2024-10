Amazon brade à -30 % la Samsung Galaxy Tab A9+, une bonne tablette familiale sortie l’année dernière

Amazon propose de nombreuses offres dans son catalogue, mais celle qui a retenu notre attention aujourd’hui est la Samsung Galaxy Tab A9+. Cette bonne tablette Android est de base abordable, mais c’est encore plus le cas aujourd’hui : elle passe de 269,99 euros à seulement 185,89 euros sur Amazon.

Après la Samsung Galaxy Tab S9, qui était la version haut de gamme, la marque a proposé la version plus abordable : la Samsung Galaxy Tab A9 et la Tab A9+, cette dernière étant une version un peu plus grande avec une intergace un peu plus fluide. Aujourd’hui, vous pouvez la commander avec 30 % de réduction.

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab A9+

Un écran LCD de 11″ qui affiche 1920 x 1200 pixels

Le stockage extensible avec une carte microSD

Compatible QuickShare et Samsung DeX

Alors qu’elle était lancée à 259 euros, la Samsung Galaxy Tab A9+ est aujourd’hui disponible à 185,89 euros sur Amazon.

Une entrée de gamme qui n’a pas à se cacher

La Samsung Galaxy Tab A9 Plus se distingue du modèle classique avec un écran de 11″, là où la A9 n’en fait « que » 8,7″. Dans les deux cas, vous bénéficierez d’un grand écran LCD pour profiter de vos contenus multimédias. Par contre, comme il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme, on regrette que les bords soient un peu trop épais. Par contre, vous avez une fréquence de rafraîchissement max de 90 Hz, beaucoup plus appréciable que celle de 60 Hz sur la Samsung Galaxy Tab A9.

Côté son, vous êtes aussi mieux lotis avec quatre haut-parleurs contre deux. En plus, ils sont compatibles Dolby Atmos ce qui permet de mieux profiter de vos contenus multimédias, que ce soit les films, les séries ou encore les jeux vidéo. Vous pourrez utiliser la tablette pendant un long moment : 13h en théorie selon la fiche technique de Samsung, grâce à sa batterie de 7 040 mAh. Encore pour comparer : la Samsung Galaxy Tab A9 a une capacité de 5 100 mAh.

De quoi chiller tranquillement, mais aussi travailler

La Samsung Galaxy Tab A9+ est une tablette tactile qui permet de jouer et profiter de vos contenus multimédias, comme on l’a dit plus haut, mais aussi de travailler un peu. C’est dû à la fonctionnalité Samsung Dex qui permet d’afficher trois fenêtres différentes en même temps, très pratique pour travailler. Il y a aussi le QuickShare, pour partager des données avec un autre appareil Samsung, plus vite qu’en Bluetooth. Par ailleurs, sachez qu’elle n’est pas compatible avec le S-Pen, et qu’elle ne prend pas en charge les fonctions liées à l’intelligence artificielle.

Pour la faire tourner, vous avez un processeur Snapdragon 695. Une puce honnête qui fait ce qu’on lui demande, sans non plus arriver à la hauteur de la Galaxy S9, mais c’est normal vu le prix. Dans cette version, vous avez 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui peut sembler peu. Mais si vous ajoutez une carte microSD dans la tablette, vous pouvez étendre la mémoire. Notez juste que sur la carte microSD, vous ne pouvez mettre que vos photos, vidéos et sons. Les apps, elles, sont forcément stockées sur la mémoire de l’appareil.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.